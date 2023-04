"Il suono e la parola", sold out per il concerto di Francesca Michielin al Verdi

Ha registrato il tutto esaurito l’attesissimo appuntamento di martedì 18 aprile: il concerto-evento per i dieci anni di carriera in musica di Francesca Michielin. Il Teatro Verdi ospiterà (ore 21) una tappa del tour nazionale Bonsoir! - Michielin10 a Teatro. Un’inedita dimensione teatrale in cui la cantautrice porterà in scena i suoi recenti successi assieme ai brani che l’hanno resa una delle voci più apprezzate della scena italiana contemporanea.

In occasione del ventennale di uno dei progetti musicali più interessanti della scena nazionale, giovedì 11 maggio (ore 21.15) la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano ospita l’evento speciale Musica Nuda: 20 anni in tour, che vedrà esibirsi la cantante Petra Magoni e il contrabbassista Ferruccio Spinetti, un Voice’n’bass combo che ha collezionato riconoscimenti prestigiosi e che vanta più di 1600 concerti, nove dischi in studio, quattro dischi live e un dvd. Biglietto unico non numerato euro 15,00 (diritti di prevendita esclusi). Prevendite da Gabbia Dischi e presso i punti vendita e online del Circuito Vivaticket.

La rassegna si chiude venerdì 26 maggio alle ore 18:30 con il duo d’eccezione composto dalla liutista Ilaria Fantin e dalla violinista irlandese Isobel Howard-Cordone in collaborazione con Be Ancient Be Cool. Per l’occasione, nella splendida cornice dell’Oratorio di San Giorgio, uno dei gioielli della Padova Urbs Picta inserita dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, le due artiste propongono il concerto di musica barocca Sonate in viaggio dal 1600. Un’occasione per presentare alcuni brani per arciliuto e portare al pubblico note del passato che invariabilmente emozionano l’ascoltatore di oggi. Posto unico non numerato euro 5,00 (contributo a scopo benefico) con biglietti acquistabili presso il circuito Eventbrite.

Grazie alla collaborazione con il negozio di specialità dolciarie Prelibate Tentazioni – realtà imprenditoriale tutta al femminile da sempre vicina agli eventi culturali e partner da anni del Teatro Stabile del Veneto – tutte le artiste protagoniste degli eventi riceveranno uno speciale cadeau preparato appositamente per la rassegna.

L’ottava edizione della rassegna Il Suono e la Parola è un’iniziativa promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin.

