Una nuova galleria d’arte e interior design in città, AD Dal Pozzo apre a Padova

Il marchio dell’interior design AD Dal Pozzo apre un nuovo spazio nel cuore di Padova, in via Davila 25, nell’area pedonale del centro storico: si chiama AD Dal Pozzo | Galleria d’Arte ed è la nuova divisione del brand dedicata all’arte contemporanea, in cui la creatività artistica si sposa con la bellezza del design.

Si apre un nuovo spazio

Lo spazio, una vera e propria galleria d’arte, aprirà le sue porte al pubblico venerdì 6 ottobre 2023 con la mostra collettiva L’abbraccio della pittura, a cura di Nicola Galvan e con la direzione artistica di Maurizio Pentimalli. L’esposizione vedrà i lavori di artisti protagonisti della scena dell’arte contemporanea degli ultimi cinquant’anni: Gino De Dominicis, Aldo Mondino, Sandro Chia, Stefano Di Stasio, Gianni Dessì, Piero Pizzi Cannella.

«Vogliamo offrire un’esperienza unica»

«L’apertura della divisione AD Dal Pozzo | Galleria d’Arte è un passo significativo nella nostra missione di offrire ai clienti emozioni che vanno oltre l’oggetto d’arredo», afferma l’Arch. Gionata Dal Pozzo, CEO di AD Dal Pozzo. «Vogliamo offrire un’esperienza unica, che unisce Arte, Arredo e Architettura: 3 A che possono definire gli spazi in modi sorprendenti».

La progettazione

Per AD Dal Pozzo il mondo dell’interior non è semplicemente una questione di progettazione di interni, ma è un modo di dare vita agli spazi, di esprimere stili di vita unici e di creare un ambiente che espanda la mente. Le opere d’arte, con la loro capacità di evocare emozioni e stimolare la riflessione, possono trasformare una casa o uno spazio in qualcosa di straordinario. In questo senso, AD Galleria d’Arte si propone come luogo di riferimento per un approccio qualificato al mondo dell’arte.

L’arte

Gino De Dominicis, Aldo Mondino, Sandro Chia, Stefano Di Stasio, Gianni Dessì, Piero Pizzi Cannella sono tra gli artisti che, tra gli anni Settanta e Ottanta, hanno riportato al centro del sistema dell’arte il medium della pittura, restituendo così all’intenzione creativa, dopo gli anni della “smaterializzazione” concettuale, un corpo tangibile.

« Questi artisti hanno operato uno scavo negli strati geologici delle arti, recuperandone frammenti da inscrivere entro un nuovo progetto estetico », spiega il critico e curatore Nicola Galvan. « Interrogandosi sul tema dell’origine, hanno ridato fuoco alle polveri del simbolo, della leggenda, del mito. Pur perseguendo ognuno una personale inclinazione poetica, sono pervenuti tutti a un linguaggio espressivo capace, nuovamente, di ardere e di evocare; di coinvolgere i sensi, quanto almeno il pensiero. Di questi artisti sono presentati lavori di grande formato, tutti accompagnati da un’importante storia espositiva » .

Un nuovo punto di riferimento

«AD Dal Pozzo | Galleria d’Arte si configura come spazio di riferimento culturale e artistico a Padova», afferma Maurizio Pentimalli, direttore artistico di AD Galleria d’Arte. «Un progetto che assume un punto di vista ampio sul panorama dei linguaggi espressivi della contemporaneità, abbracciando l’opera dei maestri affermati come le nuove esperienze degli artisti delle ultime generazioni». Maurizio Pentimalli, curioso del mercato, aperto alle innovazioni, ha collaborato con gallerie d’arte di Roma, Padova e Milano, allestendo mostre, curando cataloghi e partecipando ad importanti eventi fieristici.

Nell’ambiente ideale di AD Galleria d’Arte propone all’attenzione dei collezionisti e del pubblico opere di autori del passato insieme alle innovazioni di artisti più giovani.

La mostra L’abbraccio della pittura è visitabile dal 6 ottobre al 30 novembre 2023, da martedì a sabato (ore 10-13 e 15.30-19.30), AD Dal Pozzo | Galleria d’Arte, via Davila 25, Padova. Per scoprire altre opere della galleria, oltre a quelle esposte: arte.addalpozzo.com

AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo (Architettura e Design Dal Pozzo), azienda specializzata nella progettazione di spazi internazionali ad alto tasso di design e distribuzione di soluzioni d’arredo, ha sede a Grisignano di Zocco (VI), dove agli uffici si alternano una materioteca dedicata all’architettura e al design, lo studio aziendale per architettura e interior design con 10 architetti e uno showroom di 2000 mq. AD Dal Pozzo è presente, inoltre, a Padova con uno showroom di oltre 500 mq, a Milano con lo spazio Ottagono dedicato all'architettura e a Montecarlo con una divisione dedicata al Contract. Nel 2022 AD Dal Pozzo ha registrato un fatturato in crescita del 20%: la maggior parte dei ricavi si sviluppa sul mercato nazionale ed europeo, prestando inoltre particolare attenzione ai clienti di alcuni importanti mercati esteri come Russia, Asia, Medio Oriente e Centro America. A collaborare con AD Dal Pozzo sono oltre 1000 firme dell’arredo, brand italiani e internazionali che hanno fatto la storia. Tra questi Armani Casa, Cassina, B&B Italia, Minotti, Poltrona Frau, Baxter, Flos, Rimadesio, Molteni &C, Poliform. https://arredodalpozzo.it/

Info web

https://arte.addalpozzo.com/mostre/

https://www.instagram.com/ad.artgallery/

Foto articolo da comunicato stampa