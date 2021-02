I Genesis ad Adria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo cerca chi c'era

«Chi c'era la sera del 6 aprile 1972, quando sul palcoscenico del Comunale di Adria, anziché Mago Zurlì, andarono in scena i Genesis? Esiste da qualche parte una foto di quella serata, che ha pieno titolo per essere definita storica?»

«Chi c'era la sera del 6 aprile 1972, quando sul palcoscenico del Comunale di Adria, anziché Mago Zurlì, andarono in scena i Genesis? Esiste da qualche parte una foto di quella serata, che ha pieno titolo per essere definita storica? E magari anche una registrazione, sia pure casalinga? C' è qualcuno che era presente e che ha voglia di ricordare le sue impressioni? Per questo è stato messo disposizione un numero di wathsapp 351 9356194 e la mail info@arcadia-arte.com»

L'intenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è quella di raccogliere materiale del debutto italiano di una band che da lì a poco avrebbe scritto grandi pagine della storia della musica, i Genesis. Quella sera si esibirono davanti ad un pubblico davvero sparuto di appassionati: dalle cento a un massimo di duecento persone. I Genesis furono presi a fare da tappabuchi a Mago Zurlì, ben più popolare della band britannica, a quei tempi. Cino Tortorella infatti non era riuscito a raggiungere Adria, bloccato da un incidente stradale.

Steve Hackett, Peter Garbriel e Phil Collins si fecero eccome apprezzare in quella tourneé dal pubblico italiano, nelle successive date di Roma e Napoli soprattutto. I tre negli anni successivi sono diventati un delle band più apprezzate del pianeta e hanno raggiunto il successo anche nelle rispettive carriere soliste. Anche per questo tramite la Fondazione, si è deciso di dare il via a questa ricerca, appellandosi a chi quel pomeriggio, al teatro Comunale di Adria, fosse stato presente.