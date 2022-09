Gestire le proprie emozioni sul palco, il nuovo laboratorio di Rec.Itando acting studio

Cinque serate dedicate allo studio delle emozioni nel programma formativo di Rec.Itando Acting Sudio, la scuola di recitazione diretta dall'attore e regista Vittorio Attene, per un intenso laboratorio retto dallo stesso Vittorio Attene a partire da lunedì 26 settembre.

“Attraversare le emozioni ci rende più consapevoli” è il motto del workshop SKILLS EMOTIONS – Le abilità emotive, in programma ogni sera dalle 19 alle 23 dal 26 al 30 settembre. Dopo il successo estivo della prima edizione di "SKILLS – Le abilità dell’attore” torna il seminario in cinque serate questa volta dedicate allo studio e all’esplorazione delle emozioni. Lo faremo dedicandoci a una emozione per sera, con esercizi fisici, di respirazione e di interazione. Lavorando su brevi scene che consentano di applicare subito quanto si sta studiando.

I temi trattati saranno tutti diversi tra loro, si cercherà di analizzare il filo conduttore tra quelle emozioni “scure” generate dalla paura e “chiare” generate dalla libertà. Concetti immensi ma che apriranno canali esplorativi e chiavi di connessione utilissimi per chi voglia affrontare le infinite possibilità che la recitazione offre per sondare l’animo umano. L’unico requisito richiesto è la disponibilità a lasciarsi andare.

LA RABBIA

L’AMORE

LA DISPERAZIONE

LA GIOIA

IL DESIDERIO

Le iscrizioni dovranno essere effettuata entro e non oltre il 20 settembre 2022; agli iscritti verrà inviata una mail con i testi da studiare per le singole serate. Si richiede abbigliamento comodo possibilmente in tinta unita e scuro, scarpe pulite e o calzini per lavorare in sala teatro.

Per iscrizioni scrivere a segreteria@recitando.it

Costo

250 euro Seminario completo: euro tessera + tessera associativa.

60 euro singola lezione

Per chi si iscrive entro il 15 settembre 2022 15% di sconto (anche alla lezione) + tessera associativa.

Per chi si iscrive al seminario completo e a un corso annuale o trimestrale in partenza a ottobre tessera associativa in omaggio e sconto del 15%.

Domenica 25 settembre, invece, Rec.Itando Acting Studio apre le sue porte alla cittadinanza: in programma l'Open Day Stagionale per scoprire tutti i corsi della struttura e conoscere gli insegnanti.

Sono ancora aperte, invece, le iscrizioni per il workshop "La satira tifa per l'Iceberg", che vedrà in veste di docente l'attore Lahire Tortora, una giornata intensiva dedicata all'arte della risata domenica 18 settembre dalle 10.00 alle 19.00.

Dove

Laboratori e Open Day si terranno presso la sede di:

Rec.Itando Acting Studio di Vittorio Attene

Via Makallé 97/int.5

Padova (PD)

https://www.recitando.it/

segreteria@recitando.it