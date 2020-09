Un'emozione "green": torna Anime Verdi, il festival dei giardini aperti

“Anime Verdi” è il festival che apre per un weekend gli spazi verdi più belli, curiosi e inattesi del centro storico di Padova, consentendo al pubblico di conoscerne la bellezza, la storia e le storie di chi se ne prende cura.

31 giardini

Sabato 26 e domenica 27 settembre il festival torna per la terza edizione. Sono 31 i giardini privati o abitualmente non accessibili che aprono le porte al pubblico, di cui 10 inediti rispetto alle precedenti edizioni. Nonostante il rinvio delle date inizialmente previste, infatti, i proprietari dei giardini hanno voluto confermare le proprie disponibilità ritenendo importante e significativo un segnale di apertura dopo mesi di isolamento forzato. Oggi, più che mai, siamo in grado di riconoscere l’importanza di un’oasi verde o di un affaccio, di una finestra aperta su un paesaggio in grado di offrire ristoro. L’edizione 2020 di “Anime Verdi” prende le mosse proprio da questa rinvigorita consapevolezza per proporre ai suoi ospiti la riscoperta del valore e la necessità di un rapporto equilibrato tra uomo e natura, soprattutto nella relazione tra città e paesaggio, e il riconoscimento del giardino urbano quale luogo in cui questa relazione si esprime in una bellezza fatta di cura, storia e benessere. “Anime Verdi” è un’iniziativa dell’ufficio Progetto Giovani - Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena, con il patrocinio dell’Università di Padova, in collaborazione con CSV Padova e la partecipazione del Gruppo Giardino Storico Università di Padova, Società Amici del Giardinaggio, Il Giardino Segreto e ArteMarTours, Cristofori Piano Festival, Nova Symphonia Patavina e Padova Musica.

Come partecipare

Grazie alla collaborazione con il festival Solidaria, che si svolgerà nelle medesime giornate, e al Centro di Servizio per il Volontariato di Padova, l’iniziativa si colloca nell’ambito delle manifestazioni di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020: tutti gli incassi della biglietteria saranno devoluti al progetto “Per Padova noi ci siamo”, nato in risposta all’emergenza sociale generata dalla crisi sanitaria che stiamo ancora vivendo. Per accedere ai giardini è necessario, infatti, munirsi del braccialetto acquistabile solo in prevendita online (su eventbrite.it) o presso l’infopoint di Piazza delle Erbe, 52 dal 7 al 25 settembre, dalle 17:00 alle 19:00. Per questa edizione, il costo del biglietto è stato ridotto a 7 Euro per tutti, con riduzione a 5 Euro per chi ha meno di 25 anni e la gratuità totale per disabili e minori di 15 anni accompagnati da un adulto con biglietto. Durante i giorni di apertura dell’Infopoint è possibile ritirare il kit del festival (braccialetto e mappa), su presentazione dei titoli di acquisto del biglietto. I giardini sono aperti - anche in caso di maltempo - dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Con l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e delle disponibilità di accoglienza dei proprietari, per i visitatori sono obbligatori l’uso della mascherina in coda e all’interno dei giardini e il mantenimento delle distanze di sicurezza in coda. Presso ciascun giardino, inoltre, è presente una postazione con igienizzante. Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili su www.animeverdi.it e su www.progettogiovani.pd.it oltre che sui canali social della manifestazione.

Non solo visitatori

La riuscita di una manifestazione tanto ambiziosa e così diffusa nel territorio urbano è possibile solo grazie alla partecipazione attiva di decine di giovani volontari che hanno scelto di aderire alla chiamata degli organizzatori per impegnarsi, nei due giorni del festival, nell’accoglienza dei visitatori, nella gestione dei flussi e delle code a favore delle norme di distanziamento e, a tutela dei proprietari, per garantire il rispetto dei giardini. Accanto a loro, più di venti giovani sono impegnati nella comunicazione del festival dopo aver preso parte a percorsi di formazione negli ambiti della grafica, del videomaking e della fotografia digitale e analogica, grazie ai laboratori di PG Toselli 3.0, il makerslab di Progetto Giovani in Piazza Caduti della Resistenza.

Attività collaterali

Tra musica, approfondimenti culturali, visioni inedite della città, come ogni anno, la visita ai giardini è accompagnata da manifestazioni e attività per coinvolgere il pubblico di ogni età o interesse.

Sabato 26 settembre

Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) ore 15: Padova vista dall’acqua - navigazione sul Piovego a cura di ArteMarTours Navigazione Turistica

Roseto di Santa Giustina, Via Michele Sanmicheli, 65, ore 16: I Tesori del Roseto - Introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative presenti nel roseto a cura dell’associazione “Il Giardino Segreto”

Domenica 27 settembre

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Roseto di Santa Giustina ore 10: I Tesori del Roseto - Introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative presenti nel roseto a cura dell’associazione “Il Giardino Segreto”

Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) ore 11.30, 14.30, 18.30: Padova vista dall’acqua - navigazione sul Piovego a cura di ArteMarTours Navigazione Turistica

Parco Treves, via Bartolomeo D’Alviano, dalle 15 alle 18: Anima Keltia in "Romantiche Note d'Arpa” - viaggio tra i paesaggi sonori che hanno nutrito gli spiriti degli artisti romantici tra cui l'architetto Giuseppe Jappelli, ideatore del parco Treves

Seminario Maggiore, Via Seminario 29, dalle 15 alle 18: Suggestioni musicali a cura di Nova Symphonia Patavina

Istituto Barbarigo, via Rogati, 17, dalle 15 alle 18: Metti un Piano in Giardino – esibizioni libere a cura di Cristofori Piano Festival con Bettin Pianoforti

Roseto di Santa Giustina, via Michele Sanmicheli, 65, dalle 15 alle 18: Sound garden – jam session a cura di PadovaMusica

Parco Treves, via Bartolomeo D’Alviano, ore 19.15: Poesie al tramonto – reading del poeta Guido Catalano – chiusura del Festival Anime Verdi

Tutti i giardini

L'elenco completo dei giardini: