Giornata della memoria, le iniziative a Vigodarzere

Per commemorare e non dimenticare le milioni di vittime della Shoah il Comune di Vigodarzere organizza delle attività con gli studenti delle scuole e un’installazione artistica nei luoghi significativi del territorio.

Gli incontri

Chiara Grigolon, che vive ed insegna a Vigodarzere, sta presentando alle scuole il libro “La guerra di Gemmino” in cui racconta la storia del nonno, internato nei campi di prigionia. Ha incontrato il 24 gennaio la classe V della primaria Don Bosco, mentre incontrerà il 27 gennaio le classi IV e V della scuola Pio X di Tavo e il 28 gennaio le classi III della secondaria Moroni.

L'installazione

L’amministrazione comunale tramite la Pro loco ha installato invece delle sagome che rappresentano dei deportati e dei cartelli con frasi sull’importanza di ricordare, affinché quell’immane tragedia non abbia più a verificarsi.

Il ricordo

«Come l’anno scorso – dichiara il sindaco Adolfo Zordan – abbiamo voluto ribadire l’importanza del ricordare l’immane tragedia dell’olocausto attraverso l’istallazione di sagome e cartelli nel territorio. Quest’anno si è pensato di aggiungere anche le immagini di bambini e donne. Erano proprio loro, le donne, tra le prime ad essere inviate a morire appena raggiunti i campi di sterminio insieme ai loro bambini. E sono state sempre le donne, mogli e madri dei soldati al fronte, ad aver sofferto immensamente, impegnate nella lotta quotidiana per la sopravvivenza, costrette a immani sacrifici per portare il cibo in tavola e sfamare le loro famiglie».

Le installazioni si trovano nei centri delle frazioni, davanti al municipio di piazza Bachelet e dietro alle inferriate dei cancelli di villa Zusto e dell’ex deposito dell’aeronautica, a simulare i campi di prigionia.

La memoria nella nuove generazioni

«Con uno specifico progetto – aggiunge l’assessore alla Cultura, Katia Bano – abbiamo coinvolto gli alunni delle scuole, con l’obiettivo di preservare la memoria nelle nuove generazioni. Ormai i testimoni diretti sono pochissimi ed è pertanto importante trovare e coinvolgere persone come Chiara Grigolon, che ha mantenuto il ricordo della prigionia di suo nonno, dando alle stampe un libro dedicato proprio ai lettori più piccoli».

Per chi volesse approfondire il tema, in biblioteca è stato allestito un corner con pubblicazioni dedicate alla Shoah.

