Giornata internazionale dell’epilessia, un convegno per formare e informare

Lunedì 8 febbraio si celebra Giornata internazionale dell’epilessia ricordata in 137 nazioni in tutto il mondo; il convegno si svolgerà quest'anno in edizione digitale online

Anche quest’anno l’Associazione Fuori dall’ombra. Insieme per l’Epilessia organizza il V convegno internazionale update in epilettologia, un importante appuntamento che desidera formare ed informare per migliorare le condizioni di salute e di vita di quanti sono affetti da questa malattia, e per contribuire a sfatare i pregiudizi sociali discriminatori rispetto al diritto allo studio e all’inserimento nel mondo del lavoro.

Il convegno si svolgerà quest'anno in edizione digitale online sul sito https://www.epilepsyupdate.it/ venerdì 12 e sabato 13 febbraio p.v.

Associazione Fuori dall’ombra. Insieme per l’epilessia

L’Associazione persegue la promozione e il sostegno dello studio, e delle opportunità di avanzamento scientifico nella conoscenza delle patologie riconducibili alle varie forme di epilessia ivi compresa la sensibilizzazione di esponenti del mondo imprenditoriale e della cultura scientifica e tecnologica alla realizzazione di metodologie, strumenti e protocolli di cura sempre più avanzati ed efficaci in questo campo; il sostegno e il supporto alla realizzazione di progetti di cura e assistenza alla popolazione mediante collaborazione tra settore pubblico e privato, la riabilitazione, l’inserimento sociale e lavorativo, la tutela giuridica di persone affette da epilessia. Tra gli obiettivi specifici anche l’ideazione ed attuazione di iniziative culturali e divulgative volte al miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione affetta dalle varie forme di epilessia con particolare attenzione alla rimozione dei pregiudizi sociali e discriminatori; l’incentivazione e la realizzazione delle iniziative più opportune per il diritto allo studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. A tal scopo l’Associazione potrà inoltre sviluppare iniziative formative, informative e divulgative in materia di epilessia e dei suoi aspetti medici, sociali e psicologici; promuovere, incentivare e mantenere rapporti con le Associazioni, Fondazioni, Società Scientifiche, enti ed Istituzioni di riferimento in materia di epilessia, promuovere e svolgere attività editoriale inerente lo scopo.

