Giornata della memoria, Selvazzano non dimentica e propone un e-book

Il 27 gennaio ricorre, come ogni anno, il Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’olocausto dopo l’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Sono passati molti decenni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ma uno degli episodi di inaudita e disumana violenza è ancora nelle menti e nei cuori di tutti noi.

«Questa brutta pagina della nostra storia non va mai dimenticata»

«Questa brutta pagina della nostra storia non va mai dimenticata – dichiara il Sindaco Giovanna Rossi – ed il 27 gennaio Giornata internazionale della Memoria ci dà l’opportunità di tenere alta l’attenzione sulle vittime della Shoah. A causa delle restrizioni e delle norme di sicurezza anti Covid-19 quest’anno non abbiamo potuto organizzare come in passato le visite guidate al Museo Nazionale dell'Internamento, adiacente al Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto, con sede a Padova. Vorremmo però che il messaggio arrivasse comunque con molta forza ai nostri ragazzi, tramite l’E-book, il libro digitale che è liberamente scaricabile al link https://bit.ly/2GuqTrm

Abbiamo il dovere di ricordare le vittime di questo incredibile sterminio con uno sguardo consapevole al passato ma soprattutto responsabile verso il futuro perché tutto ciò non possa mai più succedere».

Ripetere le esperienze importanti

«In occasione del 27 gennaio – aggiunge Maria Elena Sinigaglia Assessore all’Istruzione – gli anni scorsi, in collaborazione con i due Istituti Comprensivi del territorio, i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado sono stati accompagnati al Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto di Terranegra a Padova dove hanno potuto toccare con mano i ricordi attraverso foto, racconti, oggetti appartenuti anche a Concittadini deportati. Quest’anno abbiamo sospeso questi momenti di aggregazione a causa delle restrizioni anti Covid-19, ma ci auguriamo presto di poter ripetere queste importanti esperienze per i nostri ragazzi, che rappresentano il nostro futuro e che vogliamo aiutare a non dimenticare il passato».

Importante non dimenticare

«Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano: è l’unico modo per sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità» conclude Michela Barbiero Consigliere Delegato alle Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Politiche della Famiglia e Servizi Educativi 0-6 anni, Eventi e Manifestazioni.

Scarica l’e-book, “Per non dimenticare – Shoah: poesie e pensieri”

Una raccolta di poesie che hanno a tema l'Olocausto, curata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, testi di Anna Frank, Primo Levi, Manuela Magi, Martin Niemoller, Elie Wielsel.

Il libro digitale è liberamente scaricabile al link https://bit.ly/2GuqTrm

Selvazzano che… non dimentica!

Foto articolo da comunicato stampa