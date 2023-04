Padova Urbs picta aderisce alla giornata internazionale dei monumenti e dei siti di ICOMOS

Martedì 18 aprile il Sito UNESCO “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova” aderisce alla giornata internazionale dei Monumenti e dei Siti 2023, promossa da ICOMOS – consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, e dedicata al tema della sostenibilità.

Il Sito Patrimonio Mondiale padovano contribuirà all’iniziativa schierando i suoi operatori in veste di “disseminatori di sensibilità” sul tema del cambiamento climatico. I visitatori di due degli otto luoghi del Patrimonio Mondiale, Cappella degli Scrovegni e Reggia dell’Accademia Carrarese, saranno coinvolti in un gioco relativo all’impronta ambientale lasciata nel corso della loro visita a Padova.

L’iniziativa

In particolare, verrà chiesto di loro di rispondere a domande riguardo alla mobilità e ai comportamenti di fruizione dei luoghi: per ogni risposta fornita ciascuno inserirà una pallina di carta riciclata in una teca e potrà essere testimonial del progetto scattando una foto e condividendola sui social con l'hashtag #heritagechanges.

I regali

I partecipanti più giovani riceveranno in omaggio le pubblicazioni dei Musei Civici prodotte negli anni della pandemia e rimaste inutilizzate in un'ottica di sostenibilità e lotta agli sprechi.

Per i più grandi, sarà invece disponibile un QR code per la compilazione di un breve sondaggio sulle proprie abitudini di visita. Dall’analisi dei dati raccolti sarà compilato un report funzionale all’aggiornamento del Piano di gestione del sito Patrimonio Mondiale in materia obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La consapevolezza

«La consapevolezza non nasce da grandi discorsi, ma da piccoli gesti concreti, da semplici azioni che ci aiutano a riflettere. - spiega Federica Millozzi, coordinatore del comitato di pilotaggio del Sito “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova” - Il progetto del nostro Sito nasce da questa riflessione e dalla convinzione che i luoghi del Patrimonio Mondiale possono essere uno straordinario ponte tra il passato e il futuro, ma il futuro sarà possibile solo con l’impegno di ciascuno».