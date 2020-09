Undici giovani restauratori dell’Università di Urbino a Villa Bassi per la grande mostra d’autunno

Per due settimane, undici giovani restauratori che si stanno laureando in Conservazione e restauro dei Beni Culturali all'Università di Urbino, sono a Villa Bassi Rathgeb, ad Abano Terme, per uno stage operativo coordinato dalla loro docente professoressa Mariella Gnani.

La grande mostra ad ottobre

L'equipe dell'Ateneo urbinate - dieci ragazze e un unico ragazzo - è occupata in questi giorni nelle operazioni propedeutiche all'allestimento della grande mostra "Seicento / Novecento. Da Magnasco a Fontana, dialogo tra collezioni" che prenderà il via il prossimo 17 ottobre, per la curatela di Virginia Baradel.

Controllare le opere

È loro compito, sotto la direzione della professoressa Gnani, controllare lo "stato di salute" delle opere della Collezione Merlini che, in mostra, saranno messe a confronto con quelle della Collezione Rathgeb, patrimonio del museo aponense. Si tratta di opere del Novecento italiano, di artisti quali Modigliani, Morandi, De Chirico, Fontana, Guttuso, Morlotti, Funi, De Pisis...

Gli allievi della professoressa Gnani collaborano inoltre al posizionamento delle stesse opere nel percorso espositivo e si misurano con tutte le incombenze che precedono l'apertura di una grande mostra.

Il lavoro a Villa Bassi

«Occasione importante - afferma la docente - per consentire agli allievi, di confrontarsi sul campo con il mondo del lavoro». «Inoltre, anticipa l'Assessore alla Cultura del Comune di Abano Cristina Pollazzi, sarà loro compito restaurare due terracotte e altrettanti gessi della Collezione Rathgeb, oggi in condizioni abbastanza precarie. Questo, naturalmente, allorché la Soprintendenza, che proprio in questi giorni abbiamo attivato, avrà dato il via libera all'intervento che, secondo legge, sarà dalla stessa controllato».

Info

Museo Villa Bassi Abano Terme | www.museovillabassiabano.it