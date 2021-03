26esima edizione del Campiello Giovani: scelti i semifinalisti, tra loro due padovani

La diciannovenne Sofia Checchin di Loreggia e il diciassettenne Niccolò Alessandro Tavian di Caselle di Selvazzano Dentro, sono loro i due padovani scelti tra i 25 semifinalisti della 26esima edizione del Premio Campiello Giovani. Franceschi (Grafica Veneta Spa): «Tutti talenti che per me hanno già vinto»

La diciannovenne Sofia Checchin di Loreggia e il diciassettenne Niccolò Alessandro Tavian di Caselle di Selvazzano Dentro, sono loro i due padovani scelti tra i 25 semifinalisti della 26esima edizione del Premio Campiello Giovani. Alla prima fase del concorso hanno partecipato più di 200 ragazzi tra i 15 e i 22 anni e i racconti sono raccolti tra ottobre 2020 e gennaio 2021. Un orgoglio non solo per Padova ma anche per la nostra. Regione che con la Lombardia vede ben sette finalisti. Nel dettaglio: 2 dall’Abruzzo, 2 dalla Campania, 2 dal Lazio, 7 dalla Lombardia, 2 dalle Marche, 1 dal Piemonte, 1 dalla Sardegna, 1 dalla Toscana e 7 dal Veneto.

«In bocca al lupo»

«Il mio in bocca al lupo ai concorrenti, 25 in tutto, del premio Campiello Giovani. Faccio il tifo per tutti questi talenti che dai 15 ai 22 anni che, con la loro passione, hanno già vinto». L’augurio di Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta Spa è rivolto ai 7 veneti e altrettanti i lombardi, e tutti gli altri dall’Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana semifinalisti in gara per la 26sima edizione de Il Campiello Giovani, il premio letterario nazionale promosso da Confindustria. Il concorso prevede anche altri riconoscimenti per il miglior racconto sulla cultura d’impresa, per chi affronta la sostenibilità sociale o ambientale e una speciale menzione per chi tratta il tema del viaggio.

«Una opportunità per questi neo artisti da cogliere al volo»

Ai vincitori sarà consegnata anche la Membership Card della Guggenheim per accedere a tutti i musei della collezione di Venezia, Bilbao, New York. «Una opportunità per questi neo artisti da cogliere al volo – commenta Franceschi – per completare il proprio percorso professionale. I testi saranno vagliati da due giurie una letteraria e la seconda di taglio tecnico. Il vincitore sarà proclamato ad aprile insieme alla cinquina dei senior».

I semifinalisti

Tutte le info sul premio e i nomi dei finalisti al link www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/

Titolo Autore Provenienza Anni La cena di Elena Elisa Agostinelli Castelfidardo (AN) 21 L'agnello Anna Battista Mercogliano (AV) 22 Fiorivano i ciliegi Daniele Camagna Rocca Sinibalda (RI) 18 Delirio Lorenzo Carusi L'Aquila 16 Αμηχαν?α Sofia Checchin Loreggia (PD) 19 Sono troppo poca gente Maria Anna Corona Latina 19 Tragicità calabrese Mattia Crescenzi Baranzate (MI) 21 Iniziare dalla fine Vittoria Dini Firenze 15 Nella tana del lupo Ramon Guevara Sustinente (MN) 20 Tra sogno e realtà Sofia Guidolin Castelfranco Veneto (TV) 18 Roman Salvatore Lamberti Scisciano (NA) 19 Trascurabili paure Arianna Luison Maserada sul Piave (TV) 19 Kiyoshi nella tempesta Shannon Magri Castel Gabbiano (CR) 22 Pettegolezzi Assassini Chiara Miscali Ardauli (OR) 17 Fandango cinema Lorenzo Molinetti Chiavenna (SO) 21 La luce rossa Luigi Remo Parente Cavaria con Premezzo (VA) 21 Famelici Eleonora Laura Pasqualetto Mirano (VE) 19 Blu colomba Martina Sangalli Carugo (CO) 21 Ritratto di Parigi Alice Scalas Bianco Vigevano (PV) 18 Il porco avventuriero,

ovvero la breve ma molto intensa

storia di un maiale che voleva

vedere le stelle Federico Schinardi Verona 21 Confessioni Niccolò Alessandro Tavian Caselle di Selvazzano Dentro (PD) 17 La somiglianza Camilla Tibaldo Trecenta (RO) 21 Quando i nostri corpi si intrecciano Miriam Irene Tinazzo Chiaverano (TO) 19 Bussola Benedetta Vagnarelli Acquaviva Picena (AP) 20 Chirale Alice Vittorini L'Aquila 17

*Oltre ai 25 racconti semifinalisti, è stato segnalato come "meritevole" il seguente racconto: Storia del re Salmanassar, primo del suo nome e ultimo della sua stirpe di Letizia Rigotto, 21 anni, Friuli Venezia Giulia.