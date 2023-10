Ai Girasoli l'ultimo weekend dopo un'estate con oltre 200 eventi e 100 laboratori

Fino a due anni fa il Campo dei Girasoli alle porte di Padova, nella zona del Basso Isonzo, era un’area verde senza una vocazione precisa. Oggi è un luogo dal forte carattere agricolo e vocato alla sostenibilità ambientale, su cui quattro amici si impegnano quotidianamente nel progetto. L’obiettivo è chiaro: creare un modello replicabile di promozione di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, finalizzata a migliorare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici e contribuendo alla promozione di una effettiva solidarietà ed equità sociale. E questo passa attraverso anche agli eventi culturali, concerti, gite scolastiche, centri estivi, laboratori, escursioni e molto altro.«È stato un anno intenso ma ricco di eventi, persone, idee, incontri e vitalità - raccontano i gestori - Dai laboratori per bambini, escursioni, talk sui temi dell’ambiente e la sostenibilità fino al festival della bicicletta. Abbiamo ampliato la nostra rete di collaborazioni con le realtà del territorio, tra cui l’università, le aziende vicine, cooperative e associazioni sociali. Non sono mancati concerti, spettacoli di teatro e festival. Perché la promozione della sostenibilità passa anche da queste forme d’arte».

In ambito agricolo le attività si sono concentrate nella coltivazione biologica di grano antico e orzo, nella riqualificazione del parco attraverso la piantumazione di più un ettaro di girasoli. Inoltre, è stato inaugurato il primo tassello del Museo diffuso del Basso Isonzo, attraverso l’installazione del primo totem esplicativo. Quest’anno la sfida più impegnativa è stata quella di creare un contesto inclusivo per tutti anche attraverso i centri estivi. «Con l’aiuto di alcune cooperative - aggiunge Alice Caruso, responsabile del centro estivo – abbiamo voluto creare un ambiente inclusivo che ha coinvolto 70 bambini tra cui anche bambini con bisogni educativi speciali per favorire percorsi volti all’inclusione e sviluppare la spontaneità delle relazioni. Il nostro obiettivo è stato quello di proporre un’alternativa concreta, strutturata e professionale per le famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse».

Ora il parco si è arricchito di coltivazioni biologiche usate per i prodotti del bar, orti urbani, una fattoria didattica e un'area rifugio per animali selvatici. Il piccolo bar, con ampio plateatico, offre solo prodotti biologici e lavora con le aziende del territorio. E questo fine settimana il Campo dei Girasoli si prepara a chiudere per la stagione invernale.

Sabato 7 ottobre alle 15:00 una corsa collettiva «Plogging» per promuovere la raccolta di rifiuti attorno al Parco dei Girasoli. Il plogging è una disciplina, a cavallo tra sport e sostenibilità, che consiste nel raccogliere rifiuti, senza sprecarli, mentre si corre o si cammina. Per i più piccoli una staffetta dei rifiuti per imparare la raccolta differenziata. Alle 18:00 un Quizzone per ragazzi (13 ai 16 anni) con premi a tema ambientale. Le attività sono a cura di Quadrato Meticcio all’interno del bilancio partecipato 2023-progetti ed iniziative in ambito ambientale con il contributo del Comune di Padova e Consulta 5a e 5b

Si passa alle 17:30 con il laboratorio “Make a safe space! Relazioni online sicure e libere”, un incontro dedicato a genitori, nonne, zii, educatori, formatrici, tutori che vogliano mettersi in gioco e immaginare strategie individuali e collettive. Tre percorsi laboratoriali gratuiti per offrire a minori e adulti uno spazio per costruire nuovi sguardi e competenze rispetto all’uso dei dispositivi digitali, della rete, delle sue possibilità e dei suoi potenziali limiti e rischi. Il progetto è realizzato con il contributo del Comune di Padova in collaborazione alla fitta rete di associazioni: APS Epimeleia, Equality Coop, Associazione Play, Campo dei Girasoli, Quadrato Meticcio, CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica.

Si prosegue alle 18:30 con lo spettacolo «Inquinati: risate amare sulle nostre cattive abitudini» con Silvio Barbiero. Uno spettacolo per ridere, di noi delle nostre abitudini a volte irrazionali e sciocche.Un tempo che non vuole sostituirsi alle necessarie analisi sulle tematiche ambientali, quanto invece farne da corollario. Ridiamoci su per ricaricare le nostre istanze più giuste. L’evento è inserito all’interno del progetto S.O.S Sociality Only Sustainable di ASD Quadrato Meticcio, promosso dal Comune di Padova con i Contributi del Settore Ambiente.

Dalle 10:00 torna domenica 8 ottobre l’appuntamento con «Girasoli Market», un luogo dove il passato prende vita e l'handmade si fonde con il sapore del km0. Un mercatino in cui vintage, secondhand e upcycling si presentano alla città con creatività

La domenica mattina il Campo dei Girasoli profuma di caffè, biscotti e torte dal sapore di una volta. Ultimo appuntamento della rassegna «Una classica domenica mattina» il format culturale in cui la cultura musicale si incontra a colazione. A partire dalle 10:30, sul palco Chiara Parrini (violino e viola) e Francesco Piovan (contrabbasso). Un repertorio che spazia da Schmelzer a Vivaldi passando per Marcello e Bonporti.

Alle 16:00 un laboratorio di biscotti con la pasta frolla «Piccoli chef» a cura di Vincenzo Miano di Bio Forno Colli Euganei, un’opportunità per i più piccoli di sperimentare la cucina e di imparare di più sulla provenienza dei loro alimenti. Un laboratorio dedicato ai bambini (a partire dai 4 anni) e alle famiglie, in cui potranno creare deliziosi biscotti utilizzando la farina di grano tenero “Gentilrosso”, coltivato biologicamente al Basso Isonzo. È necessario portare da casa un grembiule da cucina, un canovaccio, un recipiente tipo insalatiera per l’impasto degli ingredienti, un piccolo mattarello, un barattolo di vetro con coperchio (anche di plastica) per riporre i biscotti cucinati durante il corso. La partecipazione (riservata ai bambini) è gratuita con prenotazione su Eventbrite. Il numero minimo per poter effettuare il corso è di 5 iscrizioni, il numero massimo è di 15 partecipanti.