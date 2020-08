Girovagarte 2020, al via la quarta settimana di spettacoli: 5 appuntamenti presso il parcheggio Parco Iris

GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che porta lo spettacolo nei quartieri, dal 19 al 23 agosto farà tappa al quartiere Forcellini: cinque appuntamenti alle ore 21.15 presso il parcheggio del parco Iris (via Canestrini) che spaziano dal cinema al teatro fino alla musica. Promossa dall’assessorato alla cultura con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT-MareAltoTeatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cariparo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova.

19 agosto

Si comincia mercoledì 19 agosto con il grande cinema: sarà proiettato il film La donna scimmia di Marco Ferreri (1962), in occasione del centenario della nascita di Teo Usuelli, compositore e storico collaboratore di Ferreri; la pellicola, interpretata da Ugo Tognazzi e Annie Girardot, è un capolavoro in cui convivono commedia e dramma. È dedicato alle famiglie e ai ragazzi lo spettacolo di teatro di giovedì 20 agosto, con I Fantaghirò che portano sulla scena El barba sucon, una favola teatrale che trae ispirazione da un racconto popolare veneto e dalla libera elaborazione della storia fatta da Andrea Zanzotto.

David Riondino e Dario Vergassola

In occasione delle celebrazioni del quinto centenario della morte del grande artista Raffaello Sanzio David Riondino e Dario Vergassola propongono Raffaello, La Fornarina, Il Cinquecento e altre storie venerdì 21 agosto: Raffaello e la nota vicenda sentimentale con la modella Margherita Luti, altresì detta la Fornarina, di cui il pittore ha lasciato ritratti indimenticabili anche in figure di madonne e sante, sarà il filo conduttore di un viaggio tra letteratura, poesia, musica e arte del primo Cinquecento.

22 agosto

Sabato 22 agosto si continua con l’appuntamento musicale U-mus - Conservatorio Pollini di Padova. Trombe-Trombette-Tromboni...e tamburi. Le Forze d'Hercole. Storie tra presente e passato in musica. Un programma composto da arie, canzoni e balli antichi, moderni e “riammodernati” molto coinvolgente, grazie all’interazione tra l'ensemble di strumenti a fiato antichi Pifari del Doge e il Gruppo di Ottoni e Percussioni del Conservatorio. A fare da trait d'union sarà l'attore Pino Costalunga, secondo la più originale riproposizione del "Teatro all’Improvviso" e della tradizione popolare.

Dino Buzzati

È un omaggio allo scrittore e pittore Dino Buzzati, il concerto spettacolo Mostri, miracoli e misteri con Vasco Mirandola, Giancarlo Previati e Piccola Bottega Baltazar (Giorgio Gobbo: voce e chitarra, Sergio Marchesini: fisarmonica, Marco Toffanin: fisarmonica, Antonio De Zanche: contrabbasso, Graziani Graziani: batteria) che si tiene domenica 23 agosto. Un universo di note e parole che suggeriscono l’inquietudine dell’inatteso, il rotolare del tempo, lo spavento che scaturisce da una smagliatura della norma, la magia racchiusa nell’ovvio, e l’ironico destreggiarsi dell’uomo in mezzo a questi misteri di sempre.