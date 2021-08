Girovagarte, i Solisti Veneti al Parco Iris

Nell’ambito della rassegna itinerante Girovagarte 2021 organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, l’appuntamento con I Solisti Veneti è adesso al Parco Iris a Padova il 20 agosto 2021 a partire dalle 21.00 quando, il Violino Principale de I Solisti Veneti, Lucio Degani, sarà accompagnato dal pianista Ferdinando Mussutto nell’esecuzione di brani di alcune colonne sonore di celebri film come Schinderl's list o Lezioni di piano e ancora La leggenda del pianista sull'oceano o Nuovo Cinema Paradiso, entrambe firmate dal genio di Ennio Morricone.

Programma

Un programma godibile da grandi e piccini, per passare una sera d’estate tra la frescura degli alberi rigogliosi, cullati dalle stelle e dalle note del violino e del pianoforte. una serata di musica “caliente” almeno quanto lo è questa estate.

Paso doble

Un vero e proprio “paso doble” quello di Degani e Mussutto che insieme, inanellano un programma appassionato e raffinato. Si comincia con La Gitana di Fritz Kreisler. Esecutore brillante e acclamato virtuoso del violino. La Gitana è una canzone arabo spagnola dagli accesi tocchi zingareschi scritta per Violino e Piano. E si finisce con Por una Cabeza di Carlos Gardel. Por una cabeza (in spagnolo: Per una testa - di cavallo - che, nel gergo ippico, è l'equivalente dell'espressione italiana Per un'incollatura). Si tratta di un popolare tango argentino composto da Gardel nel 1935 con testo di Alfredo Le Pera. Il testo della canzone fa riferimento a un giocatore d’azzardo che gioca alle corse dei cavalli. Ma non è solo vittima della dipendenza del gioco: anche l’attrazione per le belle donne gli è altrettanto fatale. L'opera è stata utilizzata diffusamente come tema musicale nel cinema e nella televisione.