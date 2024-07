Il pastificio padovano Artusi porta il granchio blu alla sagra del Pesce di Chioggia

Ritorna dal 12 al 21 luglio 2024 una delle manifestazioni più amate dagli appassionati di cucina e di mare: la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta alla sua 85 ª edizione. La manifestazione che animerà il centro cittadino della città lagunare – ad un anno giusto dall’esplosione dell’emergenza - vedrà la presenza di un ospite inatteso: il granchio blu.

Dove

Nello stand della società agricola TRE M – in collaborazione con Crame Cooperativa raccolta molluschi eduli attiva da oltre 50 anni – posizionato davanti alla chiesa di San Francesco verrà infatti servito un piatto che ha convinto anche i palati gourmet degli appassionati di cucina, non solo in Italia, ma, anche in Francia e Hong Kong: i ravioli ripieni del temibile granchio blu dell’Adriatico.

Pastificio Artusi di Padova

In Veneto il Pastificio Artusi di Padova ha prodotto per primo in Italia una pasta ripiena utilizzando il crostaceo alieno definito ‘ killer dei mari ’ per la sua indiscussa voracità che lo ha reso protagonista di un vero e proprio assalto agli allevamenti di vongole veraci sul Delta del Po tra Scardovari e Goro.

Degustazione gratuita

La presentazione e degustazione gratuita dei ravioli di granchio blu Artusi è prevista venerdì 19 luglio alle ore 20 e si sta già creando curiosità per la scelta degli organizzatori.

Promozione e salvaguardia del territorio

Enrico e Alberto Artusi, imprenditori della pasta fresca: «Chioggia è la Capitale italiana della pesca e sdoganare il granchio blu qui ha un forte valore simbolico. Abbiamo deciso con questo prodotto di offrire un tributo alla comunità dei pescatori e amanti del mare che credono nella necessità di promozione e salvaguardia del territorio e di un ecosistema delicatissimo come quello della laguna veneta. Come azienda crediamo fortemente nei valori identitari utilizzando solo ed esclusivamente prodotti di filiera italiana. Per questo abbiamo lanciato da subito lo slogan: granchio blu da minaccia a risorsa».

Far «diventare il crostaceo alieno una risorsa»

Paolo Caratossidis presidente di Cultura & Cucina e promotore del Granchio Blu Network aveva studiato il fenomeno già nel 2021 quando ha ideato gli Stati Generali della Pesca proprio a Chioggia: «Dire che avevamo previsto tutto ciò che è accaduto l’estate scorsa – con l’esplosione demografica del granchio blu – è riduttivo. Abbiamo sempre creduto in una cultura del consumo sostenibile delle risorse del mare. Bisogna seguire esempi virtuosi di altri paesi come Grecia e Tunisia che hanno fatto diventare il crostaceo alieno una risorsa».

Il confronto

L’appuntamento vuole anche essere un momento di confronto costruttivo per incentivare tra il pubblico un consumo sostenibile e consapevole di specie marine ancora poco conosciute. Nei prossimi anni si prevede – infatti – un’ulteriore impennata di presenze di specie aliene nel Mare Adriatico, con rilevanti conseguenze e alterazione degli equilibri fin qui conosciuti.

Recentemente anche lo starchef Massimo Bottura ha preparato il granchio blu per i grandi della terra nella scorsa edizione del G7 in Puglia.

Foto articolo da comunicato stampa