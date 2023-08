La Green Orchestra chiude Therme Theatrum a Montegrotto 

Martedì 29 agosto, sarà la Green Orchestra con il progetto Beatles Today a chiudere la riuscita rassegna Therme Theatrum promossa dall’amministrazione comunale di Montegrotto Terme nell’area degli scavi archeologici. Beatles Today ha programma ambizioso, che non cede all’idea di essere un semplice tributo alla band inglese, ma che vuole creare una nuova veste originale senza stravolgere i contenuti e i testi.

L’obiettivo è quello di sviluppare le idee su cui sono state costruite in passato le canzoni, mantenendo la forza irresistibile della semplicità e utilizzando al meglio le potenzialità dell’organico, composto da diciotto musicisti molti dei quali under 30. Brani arrangiati dall’esperta mano di Ettore Martin per BIG BAND e Quartetto d’Archi con la meravigliosa voce di Alice Nereide Cossa. Legata alle radici profonde del soul, caratterizzata da un incredibile controllo dinamico e raffinatezza interpretativa, Alice riesce a dare un nuovo abito ai grandi classici che hanno accompagnato diverse epoche. Il progetto crea un perfetto ponte tra la musica pop dei The Beatles e il jazz delle grandi orchestre, con un guizzo di modernità, rendendo fruibile lo spettacolo ad un pubblico appassionato e non delle diverse correnti stilistiche

È previsto un unico biglietto intero a 15 euro, ridotto 12 euro per under 12 e over 65. Il biglietto di ingresso offre la possibilità di prenotarsi per una visita gratuita con l'archeologo nell’area di via degli Scavi dove si svolgono gli spettacoli.