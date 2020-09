Una nuova guida per celebrarne gli 800 anni: “Cittadella. Città murata. Città d’arte”

“Cittadella. Città murata. Città d’arte”: questo il titolo della nuova guida di Cittadella, il risultato di un curato e approfondito lavoro coordinato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Padova.

Per capire la storia di Cittadella

Il volume ha una configurazione diversa da quella della tradizionale “guida turistica”: non è un libro in cui ricercare nozioni ma un libro da leggere per capire la storia di Cittadella. Un avvincente racconto storico, un viaggio fatto di ricerche, testimonianze, documenti ed immagini, che traccia la storia della bellissima città, dalla nascita ai giorni nostri. La guida rappresenta un arricchimento culturale ed identitario notevole, oltre che una forte presa di coscienza dell’importanza che rivestono le nostre radici storiche, e ben si inserisce nel percorso di valorizzazione e recupero del nostro patrimonio storico-culturale.

La presentazione

La presentazione si terrà venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso la Sala Consiliare di Villa Rina. L'ingresso sarà contingentato e la serata sarà visibile anche in diretta streaming sul canale youtube "Cittadella Channel".

I protagonisti

«Un sincero ringraziamento al professor Jacopo Bonetto, Direttore del Dipartimento, per la collaborazione nella realizzazione di questo importante progetto, nonché ai due giovani autori, Federica Stella Mosimann e Paolo Vedovetto, allievi borsisti dell’Ateneo patavino. L’auspicio è che questa guida possa suscitare curiosità e fornire nuove chiavi di lettura ai Cittadellesi e ai tanti visitatori che si accingono a “camminare nella storia” di Cittadella».

Dove trovare la guida

La guida sarà disponibile presso le librerie di Cittadella.