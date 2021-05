Riprendono, nei venerdì di maggio, i “Tartini tour”: viaggi alla scoperta della vita del musicista

Dopo la felice esperienza di avvio nello scorso mese di febbraio che ha visto un’ampia partecipazione e gradimento, possono nuovamente riprendere i tour dedicati alla figura di Giuseppe Tartini e ai luoghi che serbano la sua memoria.

Scarica la locandina dell'iniziativa

I tour

Le guide turistiche afferenti all’Associazione Tartini 2020 in sinergia con la “mission” dell’associazione Tartini 2020 di cui sono parte attiva si sono fatte promotrici di questa esperienza di visita sulle orme padovane di Tartini. I “Tartini Tour”, in collaborazione con il Museo Diocesano di Padova, dove fino al 20 giugno 2021 ha sede l’esposizione “Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo”, disegnano un itinerario che racconta di quella Padova che il compositore elesse come “seconda patria“: ripercorrono strade da lui attraversate rievocando relazioni, amicizie rapporti di lavoro nonché l’amore per la consorte che lo accompagnò per tutta la vita. Si tratta di un’esperienza culturale in grado di coinvolgere davvero i visitatori per la possibilità di contestualizzare il racconto della vita e delle tappe salienti del percorso umano e culturale del musicista. La tappa finale inoltre prevede la visita della mostra, recentemente riaperta, presso il Palazzo Vescovile di Piazza Duomo. Con questa iniziativa le guide desiderano pertanto creare un doppio legame tra Padova e l’esposizione temporanea a lui dedicata, affinché tutti si sentano coinvolti in un partecipato dialogo di fruizione del proprio patrimonio culturale.

Quando

Le visite, in partenza il 7 maggio, avranno luogo ogni venerdì pomeriggio del mese di maggio. Il ritrovo è fissato alle ore 14.45 alla fontana di Prato della Valle e la durata del tour è di due ore.

Costo e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni il contatto mail è: guidetartinipadova@gmail.com entro il giorno precedente la visita. Costo dei biglietti: adulti 17 euro, studenti (18-26 anni) 12 euro, bambini e ragazzi (7-17 anni) 10 euro, 0-6 anni accesso gratuito.

Le guide specializzate

Le Guide Turistiche Tartini 2020 sono professioniste che hanno approfondito lo studio della figura di Giuseppe Tartini attraverso una specifica formazione musicale in Storia della Musica del Settecento. Vantano una pluriennale esperienza e conoscenza storica della città ed una competenza in Storia dell’Arte.