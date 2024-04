I maestri del lavoro incontrano gli studenti, l'appuntamento al liceo artistico "Amedeo Modigliani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Venerdì 12 aprile 2024, alle 9.30, "I Maestri del Lavoro incontrano gli Studenti" sono all'Auditorium Modigliani.

Al progetto “Una Stella per la Scuola a.s. 2023-2024” hanno aderito 9 Istituti Scolastici Superiori e Centri di Formazione Professionale, con oltre 250 studenti e 25 docenti.

Al progetto è collegato il Bando di Concorso “Pratica@Mente Azienda!” e, venerdì 12 aprile, gli Studenti faranno una presentazione live, in modalità divertente e creativa dove, ogni classe, si avvicenderà sul palco per esporre il proprio “caso di studio sul Problem solving”. I migliori elaborati saranno poi premiati in occasione della “Giornata del Maestro del Lavoro”, sabato 25 maggio, al Centro culturale San Gaetano, alle 10."