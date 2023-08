Il Pride Village Virgo festeggia il Ferragosto tra bolle e musica

Bolle, musica e tanto divertimento saranno le colonne portanti del Ferragosto targato Pride Village Virgo che, anche quest’anno, torna a far divertire il proprio pubblico con il suo tradizionale schiuma party.

I festeggiamenti del 15 agosto inizieranno al Festival, eccezionalmente aperto di martedì, a partire dalle 19.30 con il momento di infotainment dell’Aperiradio condotto da Giusva e Lorenzo Bosio che accompagneranno gli ospiti durante l’aperitivo e la cena in uno dei sette punti bar, all’enoteca o alla caffetteria. I ristoranti e i pub del centro cittadino, che hanno spostato al Village il loro giardino estivo, proporranno inoltre una cena a base di cucina asiatica, sushi e fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizza e hamburger gourmet. Protagonista della serata sarà la musica dal vivo che vedrà tornare sul palco della kermesse Vergo, artista poliedrico i cui brani spaziano dall’hyper pop al dembow, fino alla tradizione siciliana, in un percorso di sperimentazione in continua evoluzione. Performer di innato talento scenico, porterà al Village il suo stile e il suo carisma eseguendo dal vivo i brani del suo repertorio: Superomantico, Altrove, Bomba, fino a Lamento d’Amante e Videocall, che anticipano il suo nuovo EP di prossima uscita. La serata si concluderà sotto bianchi getti di schiuma al ritmo della Disco Trash&Chic che vedrà in consolle Adnof DJ & Blith DJ e sul palco tutta l’animazione del Pride Village Virgo.