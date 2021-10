La padovana Ilaria De Togni presenta il suo secondo romanzo al Salone del libro di Torino

La scrittrice padovana Ilaria De Togni presenta al Salone di Torino il suo secondo romanzo, "La Luna del Mattino", edito da Watson edizioni.

La scoperta della madre

Il libro, ispirato a una vicenda e a persone reali, narra la storia di una madre che scopre che la figlia è affetta da una malattia rara, lo xeroderma pigmentoso, che condanna la sua bambina a vivere nel buio, in un mondo sospeso tra il giorno e la notte, in cui inevitabilmente si incaglia l’esistenza della giovane mamma.

La storia

"La Luna del Mattino" è un romanzo ispirato alla vera storia di Arianna, la “bimba della luna”, che fa parte dei soli 60 casi in Italia di persone affette da questa malattia, e l’esperienza di sua madre, una donna che si batte contro l’indifferenza della gente, oltre che con le tenebre di una nuova esistenza. Un “corpo a corpo” con le difficoltà di essere genitori che riguardano tutti, rendendo ogni madre e padre dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia.

Lo xeroderma pigmentoso

Lo xeroderma pigmentoso (XP) è una genodermatosi rara da elevata sensibilità alle radiazioni ultraviolette (UV), associata ad alterazioni cutanee e oculari e a carcinomi cutanei multipli.

Si differenzia in 8 gruppi da A alla G e il variante V.

Alcuni di questi gruppi si presentano anche con problemi neurologici degenerativi.

Nei primi 7 gruppi, già all’età di 2 anni si presentano lentiggini, pelle secca, ustioni. Ad oggi non esiste cura, ma solo un’estrema protezione dai raggi UV.

La beneficenza

Parte del ricavato delle vendite del libro sarà devoluto all’Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso che si occupa di fornire supporto alle famiglie, sostenere la ricerca e fare informazione.

« La difficoltà maggiore, per le persone XP, sta nell’affrontare i commenti della gente. Il fatto è che la malattia non è abbastanza conosciuta e si ha paura di ciò che non si capisce. Questo breve romanzo è stato scritto per sensibilizzare sulle malattie genetiche rare e abbattere molti dei pregiudizi dovuti alla poca informazione.

Intendiamo raccogliere fondi a favore dell’Associazione XP e questo grazie anche all’appoggio della casa editrice indipendente Whatson, dell’amico ed editore Ivan Alemanno, che ha scelto di sostenere questo progetto» dichiara Ilaria De Togni.

A Torino

È possibile acquistare il romanzo in libreria oppure direttamente sul sito dell’Editore www.watsonedizioni.it. L’autrice sarà presente al Salone del libro di Torino allo stand F76 del Padiglione 2. “Lascia che io riesca ad avere più coraggio nel proteggermi e meno imbarazzo nell'incrociare i tuoi occhi”

La Luna del Mattino - Sinossi

Una donna sta viaggiando in auto con la sua bambina. Sono dirette a Grosseto, dove le attende una ricercatrice che può mettere a punto una formula in grado di migliorare le condizioni di vita di sua figlia e delle persone affette dalla sua stessa malattia, per la quale non esiste cura.

Li chiamano “bambini della luna” perché possono uscire di casa soltanto durante le ore notturne, oppure utilizzando degli appositi accorgimenti come cappelli o schermi protettivi. Per loro, i raggi del sole sono mortali.

Durante il viaggio, la donna ripercorre la sua storia dall’inizio. La bambina che si abbronza troppo rapidamente, la comparsa sulla sua pelle di strane lentiggini e bruciature. Le diagnosi sbagliate dei medici che considerano la situazione normale, l’accusa di essere “pazza” da parte dei compaesani, le incomprensioni con il marito. Barbara combatte una strenua battaglia contro chi non le crede, escogitando continuamente trucchi e sistemi per tenere la bambina chiusa in casa di giorno, nonostante l’opposizione del compagno e degli amici, fino alla conferma del suo presentimento: la scoperta della malattia della figlia che costringe la famiglia ad accettare un radicale cambiamento della loro vita, un capovolgimento dell’ordine naturale delle cose, in cui il giorno viene sostituito con la notte.

In questa sconfinata oscurità, sono impernati i silenzi feroci tra lei e il marito e con il resto della famiglia, ma anche un rapporto sempre più profondo con la bambina, salvezza e naufragio insieme. Sarà infine proprio il rinnovato amore della sua famiglia a portarla fuori dall’esaurimento psichico e dalla paura, insegnandole a riconoscere la bellezza che si nasconde in ogni cosa, anche nella notte più buia.

Ambientato in un piccolo paese di mare in Toscana, La Luna del Mattino intreccia le vicende di una giovane coppia che viene colpita dal dramma della malattia, con le testimonianze vere di coloro che si trovano nella stessa condizione. Una fitta comunità di persone che restano nascoste nel buio, ma i cui sogni e speranze sono dominati da abbagliante luce.

La Luna del mattino è una storia di coraggio famigliare per raccontare, tra malinconia e tenerezza, la realtà di una malattia poco conosciuta.

L’autrice - ?Ilaria De Togni

Padovana, creativa per vocazione, fin da giovanissima si interessa di arte e simbologia, mito e psicologia. Cresce con la letteratura pulp, esplora la filosofia orientale, la psicologia del profondo e la mitologia nordica. Dopo gli studi d’Arte, si forma in comunicazione come art director, storyteller, editor, sceneggiatrice e copywriter. Specializzata in cinema, teatro e musica, collabora con le maggiori produzioni nazionali dell’intrattenimento. Dal 2018 si occupa dello sviluppo di progetti cinematografici e seriali come sceneggiatrice, script consultant e story editor.

Nel 2017 pubblica la sua prima opera: Il Sogno di Keribe, ispirato alla simbologia onirica dell’inconscio collettivo.

Dopo l’incontro con la madre di Arianna (il cui nome è anonimo per volontà della stessa) ha scelto di appoggiare la causa XP scrivendo questo libro.

Watson edizioni

Foto articolo da comunicato stampa