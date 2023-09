Zaia torna a tagliare il nastro a Caseus, al concorso sul podio anche 4 formaggi padovani

Caseus si conferma un appuntamento atteso e sarà, fino a domenica 1°ottobre, un evento gastronomico da non perdere. A tagliare il nastro della diciannovesima edizione il Presidente di Regione del Veneto Luca Zaia, con il presidente di Aprolav Terenzio Borga, la Senatrice Mara Bizzotto, l’Assessore all’agricoltura e al turismo di Regione del Veneto Federico Caner e Eleonora Daniele fedelissima madrina dell’iniziativa.

«Il binomio prodotto-territorio è un binomio vincente - ha dichiarato il presidente Luca Zaia - l’agricoltura fattura in Veneto 6 miliardi di euro e il turismo 18 miliardi, questo binomio da 24 miliardi di euro e appuntamenti come questo dimostrano tutto il potenziale di questa regione. Il paniere di prodotti dell’agroalimentare Veneto è unico a livello internazionale e Caseus è un progetto in evoluzione che vuole diventare riferimento per tutto il comparto lattiero caseario, soprattutto quello più estremo che è quello dell’agricoltura e dell’allevamento eroico».

L’obiettivo è rimasto lo stesso degli esordi, ovvero valorizzare le produzioni casearie di qualità, “La crescita di Caseus è stata inimmaginabile: da quando siamo partiti a quest’anno abbiamo visto una partecipazione sempre crescente, soprattutto di quelle che sono le attività extra Veneto; abbiamo visto quanto gli stranieri tengono a venire alla manifestazione e questo ci gratifica” queste le parole di Terenzio Borga che in merito al comparto afferma: “la strada è ancora lunga, la nostra è una regione che trasforma il 92% del latte in formaggi di pregio, il numero di produttori è purtroppo in contrazione da parecchi anni, probabilmente perché i giovani non si prestano più al sacrificio, è un comparto che va difeso, soprattutto dobbiamo difendere la montagna ma non a parole, dobbiamo difenderla con i fatti, aiutando gli allevatori a rimanere nelle valli”.

L’evento organizzato da Regione Veneto e Aprolav ha visto arrivare a Piazzola i prodotti caseari di 125 caseifici per un totale di 503 formaggi iscritti, 58 dei quali sono stati riconosciuti come i più meritevoli.

Consegnate nella mattinata le targhe del 19° Concorso Caseus Veneti, dedicato alle produzioni regionali che ha contato 388 formaggi in gara di cui 47 premiati con un’attenta valutazione della giuria tecnica che, per le otto categorie più numerose, ha distinto la produzione tra latteria e fattoria. Rientrano tra le targhe consegnate anche dieci premi di categoria ovvero quelle sezioni di nicchia che vedono un numero di produzioni limitate.

A seguire, premiato anche il 5°Concorso Nazionale Formaggi di Fattoria, premio istituito da ONAF , la cui giuria di Maestri assaggiatori provenienti da tutta Italia, ha valutato 115 prodotti provenienti da: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria. Da Taranto a Bolzano, i premi consegnati ai migliori formaggi di fattoria hanno attraversato l’intera Penisola, 11 in totale le categorie, alle quali si aggiunge la targa “assoluta”, consegnata da ONAF alla Società Agricola Olivaro di Merendino C&B (TA).

Nel parco della Villa anche il mercato dei prodotti tipici, dei Caseifici e delle PPL (piccole produzioni locali), un evento, quindi, per tutti gli amanti del buon cibo che vedrà tra i protagonisti anche i sapori friulani con Frico Polenta e spiedo, domenica 1° ottobre alle 12:30.

Degna di nota, infine, l’attenzione che Caseus rivolge alla solidarietà, fino a domani sarà possibile contribuire, all’iniziativa Forme di solidarietà che, ad un prezzo simbolico, seguirà la vendita di tutte le forme inviate per il concorso, destinando il ricavato a tre realtà solidali: Life Inside onlus, Città della Speranza e Fondazione Lucia Guderzo, con la quale sono confermate anche le degustazioni al buio, un’esperienza immersiva e singolare.

Sul podio 17 formaggi vicentini, 13 formaggi trevigiani, 4 formaggi padovani, 7 formaggi veronesi, 5 formaggi veneziani, 1 formaggio bellunese; 10 le fattorie italiane premiate.

VICENZA

ASIAGO DOP FRESCO - LATTERIA SOCIALE DI BOLZANO VICENTINO S.C.A. (VI)

- LATTERIA SOCIALE DI BOLZANO VICENTINO S.C.A. (VI) ASIAGO DOP STAGIONATO VECCHIO (10-15 MESI) - LATTERIA SOCIALE VILLA SCA (VI)

- LATTERIA SOCIALE VILLA SCA (VI) ASIAGO DOP STAGIONATO STRAVECCHIO (OLTRE 15 MESI) -LATTERIA SOCIALE VILLA SCA (VI)

-LATTERIA SOCIALE VILLA SCA (VI) GRANA PADANO DOP (OLTRE 20 MESI) - CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO S.A.C. (VI)

- CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO S.A.C. (VI) (Premio Categoria) PROVOLONE VALPADANA DOP - DOLCE - CASEIFICIO ALBIERO SRL (VI)

CASEIFICIO ALBIERO SRL (VI) (Premio Categoria) PROVOLONE VALPADANA DOP - PICCANTE - CASEIFICIO ALBIERO SRL (VI)

CASEIFICIO ALBIERO SRL (VI) MORLACCO DEL GRAPPA DI VALLE - CASEIFICIO CASTELLAN URBANO SAS (VI)

- CASEIFICIO CASTELLAN URBANO SAS (VI) MORLACCO DEL GRAPPA DI MALGA - MALGA SOCIALE MONTE ASOLONE SCA (VI)

- MALGA SOCIALE MONTE ASOLONE SCA (VI) MALGA - VECCHIO (ALPEGGIO 2022 E ANTECEDENTI) - MALGA SOCIALE MONTE ASOLONE SCA (VI)

- MALGA SOCIALE MONTE ASOLONE SCA (VI) FRESCHI E FRESCHISSIMI (pasta molle senza crosta) - Fattoria - FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SS (VI)

- FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SS (VI) CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO INFERIORE AD 1 KG) - Latteria - CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO S.A.C. (VI)

CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO S.A.C. (VI) CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO INFERIORE AD 1 KG) - Fattoria - AZIENDA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO (VI)

- AZIENDA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO (VI) PASTA FILATA MOLLE -LATTERIE VICENTINE SCA (VI)

-LATTERIE VICENTINE SCA (VI) PASTA MOLLE CON CROSTA FIORITA - CASEIFICIO CASTELLAN URBANO SAS (VI)

- CASEIFICIO CASTELLAN URBANO SAS (VI) PASTA DURA (OLTRE 10 MESI) - Fattoria - SERMONDI SOC.AGR. (VI)

SERMONDI SOC.AGR. (VI) (Premio Categoria) MOZZARELLA LATTE VACCINO - CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO S.A.C. (VI)

- CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO S.A.C. (VI) FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA MOLLE/TENERA - CASEIFICIO CASTELLAN URBANO SAS (VI)

TREVISO

CASATELLA TREVIGIANA DOP - CASEIFICIO TOMASONI SRL (TV)

- CASEIFICIO TOMASONI SRL (TV) (Premio Categoria) MONTASIO DOP STAGIONATO (OLTRE 10 MESI) - LATTERIE VENETE SPA (TV)

- LATTERIE VENETE SPA (TV) (Premio Categoria) MOZZARELLA TRADIZIONALE STG - LATTERIA DI SOLIGO SAC (TV)

LATTERIA DI SOLIGO SAC (TV) MALGA - FRESCO (ALPEGGIO 2023) - AZ.AGR. CECCATO di CECCATO VALERY E PANIZZON SS - MALGA MURE (TV)

- AZ.AGR. CECCATO di CECCATO VALERY E PANIZZON SS - MALGA MURE (TV) FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

- LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV) FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE-PEPERONCINO) - Latteria - LATTERIA MORO DI MORO SERGIO (TV)

- LATTERIA MORO DI MORO SERGIO (TV) PASTA MOLLE CON CROSTA (30 GG - 2 MESI, PESO SUPERIORE AD 1 KG) - Latteria - LATTERIA E CASEIFICIO MORO SRL (TV)

LATTERIA E CASEIFICIO MORO SRL (TV) FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE) - Latteria - LATTERIA DI SOLIGO SAC (TV)

LATTERIA DI SOLIGO SAC (TV) PASTA SEMIDURA (3-6 MESI) - Latteria - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

- LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV) FORMAGGI AROMATIZZATI (FUMO O AFFUMICATI) - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

- LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV) PASTA DURA (OLTRE 10 MESI) - Latteria - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

- LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV) FORMAGGI ERBORINATI - BORGOLUCE SOC.AGRICOLA S.S. (TV)

- BORGOLUCE SOC.AGRICOLA S.S. (TV) FORMAGGI DI CAPRA - COAG.PRESAMICA - PASTA SEMIDURA/DURA - SOCIETA' AGRICOLA CERON TARCISIO S.S. (TV)

PADOVA

ASIAGO DOP STAGIONATO MEZZANO (4-6 MESI) - SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI UGO E RAFFAELE MARINI - MALGA DOSSO DI SOTTO (PD)

- SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI UGO E RAFFAELE MARINI - MALGA DOSSO DI SOTTO (PD) FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE-PEPERONCINO) - Fattoria - SOC.AGR. RIO STORTO DI FERRO LUCIA & C. SAS (PD)

SOC.AGR. RIO STORTO DI FERRO LUCIA & C. SAS (PD) PASTA MOLLE CON CROSTA LAVATA - SOC.AGR. RIO STORTO DI FERRO LUCIA & C. SAS (PD)

- SOC.AGR. RIO STORTO DI FERRO LUCIA & C. SAS (PD) PASTA SEMIDURA (3-6 MESI) - Fattoria - SOC.AGR. RIO STORTO DI FERRO LUCIA & C. SAS (PD)



BELLUNO

(Premio Categoria) PIAVE DOP - LATTEBUSCHE SCA (BL)

VERONA

GRANA PADANO - CASEIFICIO SAN GIROLAMO DI CORDIOLI SRL (VR)

- CASEIFICIO SAN GIROLAMO DI CORDIOLI SRL (VR) (Premio Categoria) MONTE VERONESE DOP - LATTE INTERO (25/45 GIORNI) - CASEIFICIO GUGOLE SRL (VR)

- CASEIFICIO GUGOLE SRL (VR) (Premio Categoria) MONTE VERONESE DOP - D'ALLEVO (6 MESI) - CASEIFICIO GUGOLE SRL (VR)

- CASEIFICIO GUGOLE SRL (VR) (Premio Categoria) MONTE VERONESE DOP - D'ALLEVO (OLTRE 12 MESI) - CASEIFICIO MENEGAZZI E C. S.A.S. (VR)

- CASEIFICIO MENEGAZZI E C. S.A.S. (VR) FRESCHI E FRESCHISSIMI (pasta molle senza crosta) - Latteria -CA’ VERDE BIO SOC.COOP.AGR. (VR)

-CA’ VERDE BIO SOC.COOP.AGR. (VR) FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE) - Fattoria - MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOC.AGR. (VR)

MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOC.AGR. (VR) FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA - MALGA FAGGIOLI 1140 SS SOC.AGR. (VR)

VENEZIA

MONTASIO DOP FRESCO (2-5 MESI) - LATTERIA DI SUMMAGA SOC. COOP. AGR. (VE)

- LATTERIA DI SUMMAGA SOC. COOP. AGR. (VE) MONTASIO DOP MEZZANO (5-10 MESI) - LATTERIA DI SUMMAGA SOC. COOP. AGR. (VE)

LATTERIA DI SUMMAGA SOC. COOP. AGR. (VE) PASTA MOLLE CON CROSTA (30 GG - 2 MESI, PESO SUPERIORE AD 1 KG) - Fattoria - SOC.AGR. LONGHIN MARA & SONIA SS (VE)

SOC.AGR. LONGHIN MARA & SONIA SS (VE) (Premio Categoria) MOZZARELLA LATTE DI BUFALA - CIPRIANI CHEESE SRL (VE)

- CIPRIANI CHEESE SRL (VE) PASTA FILATA DURA - SOC.AGR. LONGHIN MARA & SONIA SS (VE)

5° Concorso Formaggi di Fattoria - primi classificati per categoria

FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA

Amore di Capra

IL CARRO SRL SOC.AGR. - Putignano (BA), Puglia

FORMAGGI DI CAPRA - COAG.PRESAMICA, PASTA DURA

Gustoso - Canestaro ai 3 latti

AZ.AGR. FRAGNITE DI CALIANDRO COSIMO - Ceglie Messapica (BR), Puglia

FORMAGGI DI CAPRA - COAG.PRESAMICA, PASTA MOLLE/TENERA

Talecapra

AZ.AGR. IL FORNELLO - Massa (MS), Toscana

COAG.PRESAMICA, PASTA DURA

Pecorino Stagionato Biologico

ANTICA FATTORIA "LA PARRINA" SOC.AGR. - Orbetello (GR), Toscana

COAG.PRESAMICA, PASTA SEMIDURA

Capobranco

LA MASCIONARA AZ.AGR. DI D'ALESSIO RINALDO - L’Aquila (AQ), Abruzzo

FORMAGGI AROMATIZZATI

Ortus di latte fine STG

LATTERIA TRE CIME - MONDOLATTE SOC.COOP.AGR. - Dobbiaco (BZ), Trentino-Alto Adige

PASTA MOLLE CON CROSTA FIORITA

SOC.AGR. TIZIANO DI BORTULUZ L, MICOLI - Enemonzo (UD) Friuli-Venezia Giulia

PASTA DURA (OLTRE 6 MESI)

Roncaglione Riserva

GHEZZI AZ.AGR. S.A. - Merate (LC), Lombardia

FORMAGGI AROMATIZZATI O A PASTA FILATA

Caciocavallo Misto Vacca e Pecora

SOC.AGR. OLIVARO DI MERENDINO C. & B. - Maruggio (TA), Puglia

PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 60GG)

Caciottino

SOC.AGR. LA BRUNA DI FIANDINO DAVIDE & C. SS - Monteroso Grana (CN), Piemonte

PASTA SEMIDURA (2-6 MESI)

HOFKÄSEREI HAUSEN DI TRIBUS CHRISTOPH - Lagundo (BZ) Trentino-Alto Adige

Targa ONAF MIGLIOR FORMAGGIO DI FATTORIA

CACIOCAVALLO MISTO VACCA E PECORA - SOC. AGR. OLIVARO DI MERENDINO C&B -Maruggio, (TA), Puglia

Il comparto in numeri

Il Veneto produce circa il 10% del latte nazionale.

Consegna latte vaccino 2022: 1.191.069 tonnellate in Veneto (12.946.832 le tonnellate di latte vaccino prodotto in Italia nel 2022).

Numero aziende venete 2022: 2.295

Forme DOP prodotte in Veneto 2022: 3.793.151 (n.1.440.183 di Asiago DOP, n. 525.978 di Casatella Trevigiana DOP,

n.743.331 di Grana Padano DOP, n.396.398 di Montasio DOP, n.94.182 di Monte Veronese DOP, n.268.520 di Piave DOP, n.324.559 di Provolone Valpadana DOP).

Le produzioni DOP della Regione Veneto hanno utilizzato 646.583 tonnellate di latte, il 54,3% della produzione totale regionale

Programma Caseus 2023

ASPETTANDO CASEUS - CENA SOLIDALE |Giovedì 28 settembre ore 20

Agriturismo La Penisola a Campo San Martino (PD)

Info e prenotazioni: tel. 0445 602972 / 348 7906203

3° WORKSHOP INTERNAZIONALE | Venerdì 29 settembre ore 11

Workshop online “Alcune soluzioni tecniche di resilienza nell’allevamento delle bovine da latte.”

INAUGURAZIONE E PREMIAZIONI | Sabato 30 settembre ore 9.30

PREMIAZIONE VINCITORI CONCORSO CASEUS VENETI

PREMIAZIONE VINCITORI CONCORSO NAZIONALE FORMAGGI DI FATTORIA

INAUGURAZIONE EVENTO

GIURIE

GIURIA AUREA | Sabato 30 settembre ore 15

GIURIA POPOLARE | Sabato 30 settembre ore 17

MOSTRE MERCATO

MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI

MOSTRA MERCATO DELLE BONTÀ CASEARIE REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CASEUS AND FRIENDS

FATTORIA DI ITALIALLEVA In collaborazione con Ara Veneto e Associazione Regionale Allevatori

Domenica 1 ottobre ore 10—18

FRICO, POLENTA E SPIEDO | Domenica 1 ottobre ore 12.30

In collaborazione con Associazione Gruppo Amici de la nostra famiglia di Sterpo e Pro Loco di Sernaglia

SOLIDARIETÀ | Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre ore 10—19

FORME DI SOLIDARIETÀ Vendita dei formaggi in gara. Iniziativa di beneficenza a favore delle Onlus

DEGUSTAZIONI GUIDATE

CASA VENETO Regione del Veneto e Veneto Agricoltura sono presenti a Caseus 2023 assieme alle società CSQA, Bioagro e Intermizoo. Con la partecipazione dell’Accademia del Tartufo e del Consorzio delle PPL

Sabato 30 settembre ore 15.30/ 17

Domenica 1 ottobre ore 10.30/ 12/ 13.30/ 15/ 16.30

CHEESE IS GREEN Show cooking abbinati a verdure di stagione.

In collaborazione con il Consorzio Asolo Prosecco

Sabato 30 settembre | ore 13/ 15/ 17

Domenica 1 ottobre | ore 10/ 12/ 14/ 16

PIZZA È: ...DONNA E SOLIDALE | Degustazione

In collaborazione con il Consorzio Prosecco Doc

Sabato 30 settembre | ore 13.30/ 15/ 16.30

Domenica 1 ottobre | ore 11/ 12.30/ 14/ 16.30

Iniziativa a favore della Fondazione Vite Vere Down DADI

UNA DOP, DUE REGIONI | Degustazioni

Friuli Venezia Giulia e Veneto: territori del Montasio Dop

Sabato 30 settembre| ore 12/ 12.45/ 14.30/ 17

Domenica 1 ottobre | ore 11/ 13/ 16

DEGUSTAZIONI CON ALÌ

Sabato 30 settembre | ore 14/ 16/ 17.30

Domenica 1 ottobre |ore 10.30/ 12.30/ 14.30/ 16.30

LATTEBUSCHE: TERRITORIO, RACCONTO E DEGUSTAZIONE

Sabato 30 settembre | ore 15/ 17

Domenica 1 ottobre |ore 11/ 13/ 15/ 17

SHOW COOKING CON I CUOCHI CONTADINI | Degustazione

In collaborazione con Terranostra Campagna Amica

Sabato 30 settembre | ore 10.30/ 12.30/ 16.30

Domenica 1 ottobre | ore 10.30/ 12.30/ 16.30

IL GUSTO... OLTRE IL CONFINE | Degustazioni di formaggi al buio

Sabato 30 settembre | ore 15/ 17

Domenica 1 ottobre | ore 10.30/ 12.30/ 14.30/ 16.30

DEGUSTAZIONI A CURA DEI CASEIFICI

Sabato 30 settembre | ore 14/ 15.30/ 17

Domenica 1 ottobre | ore 11/ 12.30/ 14/15.30/ 17

I FORMAGGI GRECI A CASEUS | Grecia tra mito e tradizione: Stefania Marcuz presenta le eccellenze casearie.

In collaborazione con il Consorzio Prosecco Doc

Sabato 30 settembre | ore 14/ 15.30/ 17

Domenica 1 ottobre |ore 11/ 13/ 15/ 17

DEGUSTAZIONI DELLE DOP| Percorsi di abbinamento con i formaggi Dop del Veneto.

In collaborazione con il Consorzio Asolo Prosecco

Domenica 1 ottobre | ore 11/ 13/ 15.30/ 17

ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO | Specialità casearie italiane presentate da Alberto Marcomini

Sabato 30 settembre |ore 15/ 17

Domenica 1 ottobre | ore 15/ 17

CASA ONAF | Assaggia con noi i formaggi di fattoria

Sabato 30 settembre | ore 14.30/ 16/ 17.30

Domenica 1 ottobre | ore 10.30/ 12/ 14.30/ 16.30

LATTERIA SOLIGO : I NOSTRI PRIMI 140 ANNI | Degustazioni

Sabato 30 settembre | ore 15/ 17

Domenica 1 ottobre | ore 11/ 13/ 15/ 17

DEGUSTAZIONI OLIO GARDA DOP

A cura del Consorzio di tutela Olio Garda Dop

Sabato 30 settembre | ore 15/ 16.30

Domenica 1 ottobre | ore 11.30/ 13.30/ 15/ 16

