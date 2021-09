“Insieme si vince”: al via il Festival Solidaria 2021

L’evoluzione, tema dell’edizione 2021 del Festival Solidaria, passa attraverso il fare le cose insieme. Ne è certo il Sindaco, Sergio Giordani che nel corso dell’inaugurazione del Festival che si è svolta questa mattina in Sala Rossini al Caffè Pedrocchi ha affermato: “Insieme si vince. Padova ne è una testimonianza. Da Padova capitale europea del volontariato, a capitale dello sport passando per il riconoscimento Unesco per il ciclo “Urbs Picta”, la nostra città dimostra che dividendoci non si fa nulla e il successo di Padova è frutto della sinergia tra molti attori, primo tra tutti il volontariato”.

Festival Solidaria 2021: tutti gli appuntamenti in programma a Padova

L'importanza del volontariato

Significative anche le parole di Cristina Piva, assessora al volontariato «La parola scelta quest’anno introduce anche il tema del cambiamento. In questi due anni è cambiato il modo di rapportarsi, di relazionarsi e se non ci fosse stato il volontariato, che ha rappresentato una forte rete di supporto, sarebbe stato difficile trovare nuove soluzioni».

Padova capitale europea del volontariato, si va avanti

Emanuele Alecci, presidente del CSV di Padova e Rovigo ha salutato Solidaria 2021 come «l’edizione che chiude un ciclo triennale che ha accompagnato Padova capitale europea del volontariato. Questa edizione propone un antidoto per andare avanti. Noi, mondo del volontariato, attraverso i 40 appuntamenti in programma vogliamo proporre un’agenda per lo sviluppo di comunità nei nostri territori. Il volontariato è sempre più quel mondo che sa indicare quale può essere la strada per il futuro, un futuro che impone scelte importanti, assieme, utilizzando il “noi”».

Le sfide del CSV

Chiara Tommasini, per la prima volta a Padova come presidente di CSVnet, il coordinamento dei Centri di Servizio per il volontariato italiani ha sottolineato il ruolo di collante del volontariato e le sfide per i CSV: «Il volontariato ha vissuto un momento di forte impegno durante la pandemia, e ora cerca di capire la sua prospettiva futura. Il volontariato rappresenta una forte spinta innovativa, si interroga sulle modalità con cui rispondere al meglio ai bisogni della società, dato che anch’essa cambia. In tutto questo i centri di servizio si pongono come un’infrastruttura sociale, sempre più strategica, che accompagna le organizzazioni all’interno di una società in cambiamento. Non riesco ad immaginare un volontariato che non svolga un ruolo politico, perché siamo tutti comunitá e tutte queste riflessioni collettive, che nascono da varie esperienze in Italia, fanno ben pensare. E’ però fondamentale che queste riflessioni ed esperienze siano legate in una prospettiva nazionale, per contribuire ad un modello di società più giusto, più equo, più sostenibile».

Il programma di SOLIDARIA prosegue martedì 28 settembre con una densa seconda giornata in cui si discuterà di Servizio Civile Universale, Cooperazione Internazionale e di vaccini come bene comune con l’atteso incontro tra l’immunologa Antonella Viola e Silvio Garattini moderati da Paolo Cagnan, condirettore de Il Mattino di Padova.

Martedì 28 settembre

ore 10.30 | centro culturale san gaetano

EVOLUZIONE CIVICA

La società che rincorre l’evoluzione: i passi in avanti del Servizio Civile

A che punto siamo con il Servizio Civile in Italia e in Veneto? Quali sono le politiche che stanno guidando la sua evoluzione? Quali priorità per giovani, comunità e per i nostri territori?

Evoluzione Civica è l’evento organizzato dal Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile del Veneto, che mette al centro il Servizio Civile universale e regionale nonché la sua evoluzione in essere. Sarà una mattinata di testimonianze e contributi in cui verranno tracciati i passi in avanti e gli sviluppi futuri del Servizio Civile dal punto di vista di chi lo promuove e di chi lo esperisce, favorendo il confronto tra operatori e operatrici del Veneto sul linguaggio inclusivo e sull’impegno civico.

In mattinata interverranno il Capo Dipartimento per le Politiche giovanili Marco De Giorgi, la Rappresentante dei volontari del Nord Italia Valentina Veneto, l’Assessora alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin, e il Direttore dell’unità Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile Pasquale Borsellino.

ore 18 | Giardino interno Istituto Barbarigo

(r)EVOLUTION? Coltivare relazioni globali

La pandemia ha rappresentato un momento di cambiamento, come ciclicamente avviene nella storia dell’umanità fatta di passaggi e di novità. Questo ha però attivato modalità nuove di relazionarsi e di condividere azioni. Lontani ma ugualmente vicini? Cosa ne sarà dunque della cooperazione di ieri e di un modo di operare che affidava alla prossimità buona parte delle azioni di progetto? Quale sarà il futuro dell’azione globale della cooperazione? Queste ed altre domande hanno animato il desiderio di condivisione e riflessione sulle possibili evoluzioni della cooperazione internazionale ai tempi del Covid-19 e delle sue molteplici varianti.

Saluti di: Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale Comune di Padova; Emanuele Alecci, presidente CSV Padova e Rovigo.

a seguire dialogo con:

Ivana Borsotto, presidente FOCSIV, Raffaele Crocco, giornalista RAI, direttore «Atlante delle guerre», direttore «Unimondo».

Accompagnato dal reading «Giardini» con l’attore Mele Ferrarini e il contrabbasso di Stefano Dallaporta. Evento a cura del Tavolo pace, diritti umani e cooperazione internazionale del Comune di Padova

ore 18 | Chiostro Albini, museo eremitani

Rassegna «Parole e Musica»

Romolo Bugaro accompagnato dalla fisarmonica di Sergio Marchesini

Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.

ore 18 | Sala polivalente Parrocchia S. Carlo

Volontariato e diversità culturali:i dis-apprendimenti da Covid-19

Convegno conclusivo del progetto regionale “Costruire opportunità di cittadinanza” finanziato dalla Regione Veneto con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Evento promosso dall’Associazione Amici dei Popoli. Iscrizioni: cittadinanza.adp@gmail.com

ore 18.30 | agorà san gaetano

Vaccini: conquiste della scienza, bene della collettività

I vaccini sono una straordinaria conquista delle scienze, nei secoli ci hanno consentito di debellare malattie e migliorare le nostre condizioni di vita, mai come oggi ci rendiamo conto però di come essi costituiscano un vero e proprio bene comune da difendere e tutelare contro ogni diseguaglianza e discriminazione.

Intervengono: Antonella Viola, Immunologa e professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica (Irp-Città della Speranza); Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano

Modera: Paolo Cagnan, condirettore Il Mattino di Padova

In collaborazione con Il Mattino di Padova, Gedi Salute

Foto articolo da comunicato stampa