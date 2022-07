All'inaugurazione di Plaza Raffaella Carrà Valeria Arzenton conferma: «Il musical partirà dalla Spagna»

«Raffaella ha influenzato intere generazioni e il suo ricordo è ancora più vivo che mai, come dimostrano le innumerevoli iniziative a lei dedicate in questo primo anniversario dalla sua scomparsa», dichiara Valeria Arzenton (ZedLive), produttrice del musical dedicato alla Carrà.

Si parte da Madrid

«Una notizia che per me è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio nei giorni in cui stavamo acquisendo i diritti per il musical. Ora questo progetto assume contorni se possibile ancora più importanti e internazionali: oggi ero al fianco di Sergio Iapino per assistere all'intitolazione di Plaza Raffaella Carrà a Madrid, città dalla quale partirà il tour mondiale del musical, presentato in anteprima assoluta con un grande tributo all'ultimo Festival di Sanremo. Un omaggio doveroso, nella seconda patria di Raffaella, la Spagna, per testimoniare che il suo ricordo risuona ancora Forte Forte Forte nel nostro cuore».

Info: explotaexplotamusical.com/home-it