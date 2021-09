Europa in Prato, l'inaugurazione e la premiazione della XVII edizione

L’appuntamento con il mercato europeo è in Prato della Valle da domenica 5 a martedì 7 settembre. Nella mattinata di domenica non sono mancate l’inaugurazione e la premiazione di tre bancarelle

Si è svolta domenica 5 settembre, in Prato della Valle a Padova l’inaugurazione de “L’Europa in Prato” il mercato europeo del commercio ambulante: un’edizione all’insegna della ripartenza e della sicurezza.

Le premiazioni

Anche quest’anno sono state selezionate e premiate le tre migliori bancarelle di questa prima tappa del circuito nazionale di Fiva Confcommercio:

L’Assessore al Commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa ha consegnato all’azienda emiliana “Olio Ferri” il premio Miglior bancarella d’Italia (il banco propone prodotti a base di olio extra vergine di oliva);

(il banco propone prodotti a base di olio extra vergine di oliva); Il presidente di Confcommercio Padova Patrizio Bertin ed il presidente di FIVA Confcommercio Padova Ilario Sattin hanno consegnato il premio Fantasia e Originalità alla ditta di Grosseto “ Ghibli Fashion shoes ”, con le sue calzature di fattura artigianale;

alla ditta di Grosseto “ ”, con le sue calzature di fattura artigianale; VenicePromex rappresentato dal suo direttore Franco Conzato e Franco Pasqualetti vice presidente della CCIAA di Padova, hanno premiato la bancarella “Buenos Aires”, come Miglior bancarella Resto del Mondo. L’azienda propone prelibate grigliate di carne argentina.

La manifestazione è promossa da FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio nazionale e da FIVA Ascom Padova, con il patrocinio del Comune di Padova in collaborazione con Camera di Commercio di Padova e Venicepromex.

L'evento

Il mercato europeo è unico, originale e inconfondibile ed è per questo che è così tanto atteso dai padovani. Un evento ma che non smette mai di regalare momenti di divertimento, che permettere di pranzare e cenare in sicurezza ed al contempo acquistare prodotti assolutamente tipici ed unici.

I piatti, le sfiziosità e molto altro in Prato

In questi tre giorni si potranno degustare i famosi waffels dal Belgio e poi dolci made in USA (muffin, pancakes e cheescake), le minicrepes olandesi, pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia pura calabrese e i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. In Prato della Valle si potrà acquistare anche oggettistica di qualità, come tovagliati, ceramiche, bigiotteria, gadget irlandesi, gilet e maglie in cachemire dalla Francia, spezie dal mondo, cosmetici naturali, stampe e quadri pop-art, articoli per la bicicletta, fiori secchi, piante e molto altro!