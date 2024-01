Ciclo di incontri “Di-segni di pace” al Centro Antonianum in Prato della Valle

L’associazione Popoli Insieme, in collaborazione con Emergency e Cittadella della Pace, propone un percorso di sei incontri di formazione/autoformazione creativo per circa 30 giovani studenti/esse universitari/e.

Gli incontri intendono far riflettere su temi legati ai diritti umani, alla pace e al diritto all’istruzione, con l’obiettivo di ideare e realizzare un’opera artistica, un murales, all’interno del Centro Antoninanum. Il murales verrà realizzato collettivamente, insieme alle artiste di Mad Lab: Silvia Gadda e Lorena Martinello.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso l’apposito form online.

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova - Assessorato Pace, diritti umani e cooperazione.

Il volantino incontri “Di-segni di pace”

Dove

Centro Antonianum, Prato della Valle, 56

Programma

25 gennaio , dalle ore 17.30 alle 19.30

, dalle ore 17.30 alle 19.30 29 febbraio , dalle ore 17.30 alle 19.30

, dalle ore 17.30 alle 19.30 28 marzo , dalle ore 17.30 alle 19.30

, dalle ore 17.30 alle 19.30 18 aprile , dalle ore 17.30 alle 19.30

, dalle ore 17.30 alle 19.30 16 maggio , dalle ore 17 alle 20

, dalle ore 17 alle 20 8 giugno, dalle ore 11 alle 18

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 370 1578218

email fnpalmieri@popolinsieme.eu

Info web

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/ciclo-di-incontri-di-segni-di-pace