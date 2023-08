La cooperativa sociale La Ginestra di Padova, con il Centro di giustizia riparativa e mediazione, in collaborazione con la Conferenza nazionale volontariato e giustizia, propone una serie di incontri per un lavoro di comunità: creare uno spazio di riflessione sul tema della giustizia riparativa e avviare azioni rigenerative per la collettività.

Gli incontri, per le cittadine e i cittadini delle province di Padova e Rovigo, sono rivolti a tre gruppi:

persone autrici di reato,

rappresentanti di comunità dialogante,

operatori e operatrici della giustizia.

Calendario incontri: 20, 27 ottobre, 3, 10, 24 novembre, 1 dicembre 2023.

Per partecipare è necessario iscriversi via email centromediazione.padova@gmail.com, entro il 15 settembre 2023.

Maggiori informazioni sono disponibili attraverso i canali social degli organizzatori, Facebook e Instagram.

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto "Binario Zero".

https://www.padovanet.it/evento/incontri-esperienza-di-giustizia-riparativa-conferencing-2023

