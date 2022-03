Inno nazionale ucraino e le parole di Gogol, il sostegno dell'OPV durante il concerto al Verdi

La performance musicale di lunedì 7 marzo al Verdi della violinista tedesca Carolin Widmann, solista nel concerto di Schumann con OPV programma diretto da uno dei massimi musicisti polacchi Jacek Kaspszyk, è stata anticipata dalll’esecuzione dell’inno nazionale ucraino e dalla recitazione di un testo significativo di Gogol in solidarietà ai cittadini ucraini presenti in Italia. Video ©Eliseo Arcifà

Lunedì 7 marzo alle ore 20.45 al teatro Verdi, l’Orchestra di Padova e del Veneto ha celebrato la Giornata della donna con la violinista tedesca Carolin Widmann. Il quarto appuntamento della 56esima Stagione concertistica OPV, intitolata “Natura Sonorum”, ha accolto così il gradito ritorno di una delle musiciste più in vista sul panorama internazionale che è tornata a esibirsi con OPV dopo il debutto con l’Orchestra veneta nel 2019.

L’inno e le parole di Nicolaj Gogol

Per l’occasione Carolin Widmann ha interpretato il concerto per violino e orchestra di Robert Schumann per la direzione di Jacek Kaspszyk, tra i più importanti direttori d'orchestra polacchi, completando il programma con la Sinfonia n. 3 op. 90 di Johannes Brahms. Il concerto è stato preceduto dall’esecuzione dell’inno nazionale ucraino e dalla recitazione di un passo tratto dal racconto “Veglie alla fattoria Dikanka” di Nicolaj Gogol.

La vicinanza

L'Orchestra di Padova e del Veneto ha aperto quindi il concerto eseguendo l'inno nazionale ucraino come espressione di solidarietà e vicinanza a tutte le cittadine e cittadini ucraini residenti in Italia. La recitazione del testo di Gogol, scrittore e drammaturgo russo nato nell’attuale Ucraina, è stata affidata a Chiara Pellegrin, attrice dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni – Teatro Stabile del Veneto.