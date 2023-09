Torna al bar Eckele di Gallio l’Insaziabile con una masterclass imperdibile

Dal cacio di malga al miele dell'Altopiano dei sette Comuni per un viaggio buonissimo fra pascoli, boschi, fiori, caliere e arnie. In occasione di Scargar Malga, l’appuntamento è per sabato 23 settembre a Gallio