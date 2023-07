Insaziabile e l’imperdibile masterclass al bar Eckele per “Su, in Malga”

Domenica 30 luglio a Gallio, in occasione di Su, in Malga , si andrà a caccia dei gusti delle malghe dell’Altopiano in una masterclass che si svolgerà alle 11 nella terrazza del bar Eckele di via Sartori