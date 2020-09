Taglio del nastro per Caseus Veneti con Zaia: «Questa deve diventare una mostra mondiale dei formaggi»

«Ho sempre cercato di dare dignità all'agricoltura ed è importante riconoscere il grande lavoro di chi opera in questo settore. Siamo stati i primi per le DOP: Asiago, Casatella Trevigiana, Grana Padano, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana, Mozzarella STG, ed è fondamentale riconoscere il lavoro dei nostri agricoltori. Questa mostra deve crescere ancora di più e ci candidiamo ad essere l’altra faccia di quello che è Cheese in Piemonte. Ormai abbiamo guadagnato l’autorità e autorevolezza per crescere ancora di più!»