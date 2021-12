La pandemia ferma anche "Itinerando", la fiera del turismo esperienziale, l'evento sarà ricollocato

Fiera di Padova, in seguito all’evolversi dell’emergenza Covid 19, ha deciso di sospendere la manifestazione Itinerando, prima fiera in Italia di turismo esperienziale aperta al pubblico, che si sarebbe dovuta tenere il 29 e 30 gennaio 2022.

Una decisione sofferta

«È stata una decisione sofferta - sottolinea con amarezza Luca Veronesi, direttore generale della Fiera di Padova - ma visto l’evolversi della situazione epidemiologica, lo stato di emergenza prolungato e dopo aver ascoltato gli operatori, abbiamo ritenuto responsabile sospendere la manifestazione».

Le nuove norme

Da sottolineare che anche l’ultimo Decreto Legge emanato il 24 dicembre 2021 per il contenimento della diffusione dell’epidemia, introduce ulteriori misure restrittive sul tema degli assembramenti. «Negli ultimi giorni – precisa il dg Luca Veronesi– abbiamo dovuto prendere atto di una situazione di incertezza legata all’aumento dei contagi e alla diffusione della variante Omicron, che hanno indotto la Regione Veneto e il Governo a introdurre nuove restrizioni e raccomandazioni. Rispetto allo scorso autunno, lo scenario è mutato. Itinerando - ha proseguito Veronesi - è una fiera che richiama un vasto pubblico e abbiamo valutato in via prudenziale di sospendere la manifestazione. Fra le ragioni alla base di questa scelta difficile, anche i timori espressi dagli operatori che da una parte temevano di veder compromesso il risultato della fiera, dall’altra hanno manifestato problemi legati all’approvvigionamento del materiale destinato all’outdoor».

La ricollocazione dell’evento

Padova Hall, società che detiene il marchio Fiera di Padova, dopo un confronto con i soci, valuterà la ricollocazione dell’evento in base all’evolversi della pandemia e alle esigenze del mercato di riferimento. Itinerando tornerà presto a Padova, regalando nuove emozioni e suggestioni di viaggio.

