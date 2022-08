Ivana Spagna e Johnson Righeira a Montegrotto

«Easy lady» e «Vamos alla playa» vi fanno già ballare? Allora non perdetevi sabato 27 agosto l’ultima tappa della riuscitissima manifestazione «La Macchina del tempo» a Montegrotto Terme: per il gran finale alle 21 si esibiranno in piazza Carmignoto due simboli degli anni Ottanta, Ivana Spagna e Johnson Righeira, accompagnati dalla Live Band Evolution 80 e dalle coreografie di Giorgia Chiurato con Manuel Gabrieli. Show gratuito.

Ivana Spagna oltre al tormentone «Easy Lady» (1986) riproporrà anche la grande hit «Call Me» tuttora uno dei più grandi successi raggiunti da una cantante italiana in Gran Bretagna. Johnson Righeira ci farà sognare con i successi del duo di cui faceva parte: oltre a «Vamos a la playa», «No tengo dinero», «L’estate sta finendo» e altri. Un vero tuffo negli anni Ottanta per ballare tutti assieme sorseggiando un drink. La manifestazione è promossa dall'amministrazione di Montegrotto Terme, assessorato alle Manifestazioni turistiche. La macchina del tempo è un format Urania Corporation prodotto in collaborazione con Flash Dance Academy.