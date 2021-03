Jeffrey Dahmer, un audiolibro racconta la storia del cannibale di Milwaukee

L’hanno soprannominato il “cannibale di Milwaukee”, ma questo termine può descrivere soltanto in parte le azioni di Jeffrey Dahmer. Dopo il suo arresto, in quello che è stato ribattezzato “l’appartamento dell’orrore” al 308 N 24th St di Milwaukee, vennero ritrovati quattro busti umani, due teste nel freezer, due teste nel frigorifero, sette teschi e una decina di peni all’interno di una pentola, più una botte piena di ossa e carne umana in dissolvimento.

La fine del sogno americano?

«Prima che il mondo scoprisse l’orrore di Dahmer per tutti noi Milwaukee era la città di Happy Days, il telefilm (allora non si chiamavano ancora “serie”) che ha segnato l’adolescenza di un paio di generazioni” racconta Jacopo Pezzan. “Il fatto che la città simbolo di un’America felice e spensierata sia poi diventata il teatro delle azioni disumane di Dahmer rappresenta il brusco risveglio per una generazione che viveva immersa nell’American Dream. Gli anni ‘90 si aprono con questa storia terribile ed è subito chiaro a tutti che niente sarà più come prima. L’aspetto più inquietante è che fino al giorno dell’arresto non c’era un’indagine in corso su Dhamer, nessuno sospettava che a Milwaukee circolasse indisturbato un assassino seriale».

L’America e il mondo restano scioccati di fronte a quel “bravo ragazzo dalla faccia pulita” che, tra il 1978 e il 1991 violentò, uccise, smembrò e in parte mangiò 17 persone: «Dahmer ha un profilo che si discosta molto dai serial killer più noti come Zodiac, David Berkowitz o Ted Bundy», continua Giacomo Brunoro. «Il cannibale di Milwaukee una volta catturato confessa tutto, anche i delitti che la polizia non avrebbe potuto mai attribuirgli. Non a caso il dossier dell’FBI su Dahmer è composto da ben 19 faldoni, uno dei più voluminosi e dettagliati tra tutti quelli realizzati dall’FBI per casi del genere».

L’audiolibro, disponibile in streaming su Audible e in digital download su Apple Libri a partire dall’11 marzo, anticipa la nuova serie tv annunciata ad ottobre da Netflix e affidata a Ian Brennan e Ryan Murphy (Glee, American Horror Story). L’epopea del serial killer più bestiale della storia americana, del resto, è una miscela esplosiva di fatti e sensazioni che turbano nel profondo e che ci pongono di fronte a inquietanti interrogativi: com’è potuto accadere tutto ciò? Dove può arrivare l’abisso della mente umana? Ma, soprattutto, c’era un modo di evitare questa tragedia?

Le voci

La lettura dell’audiolibro è stata affidata a Raffaele Stefani, con la partecipazione speciale di Mariù Tambuscio. Stefani, da sempre dietro al mixer per i più importanti musicisti italiani, torna dunque a cimentarsi nella lettura di un audiolibro dopo l’ottima prova fornita in “Zodiac, la vera storia del killer dello zodiaco” (LA CASE Books, 2020): «Registrata nei nostri studi di Monza tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, la storia di Jeffrey Dahmer non è stata una lettura facile. Dopo una serie prove articolate e difficili, ho finalmente tovato un ritmo e un tono neutro, evitando di indulgere nel didascalico, per lasciare all’ascoltatore una maggiore libertà emotiva. Del resto, l’efferatezza delle gesta e il mistero profondo legato alla personalità di Dahmer sono un bel pugno nello stomaco di per sé. Proprio per questo anche il sound design è molto minimal in tutto l’audiolibro, una scelta stilistica precisa che a nostro giudizio valorizza ancora di più l’ascolto lasciando l’ascoltatore libero di gestire sensazioni ed emozioni».

LA CASE Books

LA CASE Books è un progetto nato nel 2010 da un’idea di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro. Casa editrice specializzata in eBook e Audiolibri, LA CASE Books è presente nei più importanti digital store mondiali con un catalogo che supera i 640 titoli in 7 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, russo e polacco). Agli inizi del 2010 Pezzan, che già all’epoca viveva a Los Angeles, capisce che il digitale offre enormi possibilità all’editoria. Così, quando Kindle Store era attivo solo negli USA, LA CASE Books inizia a pubblicare ebook e audiolibri in italiano e inglese sul mercato internazionale. La linea editoriale è volutamente ULTRAPOP: testi di infotainment, per la maggior parte saggi e monografie che si leggono o si ascoltano in qualche ora, con sporadiche incursioni nella fiction e nei classici.

«Siamo una piccola casa editrice indipendente e quindi essere agili e dinamici per noi è una scelta obbligata” racconta Pezzan. “Proprio per questo negli ultimi due anni, nonostante la crisi dovuta alla pandemia, abbiamo fatto investimenti importanti: dagli audiolibri dal taglio teatrale interpretati da Gaetano Marino a quelli cinematografici realizzati in collaborazione con Kromatica, studio romano che lavora con i migliori doppiatori italiani. Nel 2020 poi abbiamo iniziato a pubblicare anche libri in formato cartaceo, una scelta controcorrente che però ci sta regalando grandi soddisfazioni (sono già 37 i nostri titoli disponibili in formato cartaceo)».

