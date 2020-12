"La Gioia di vivere": il primo libro di Mauro Boschetto, il ricavato alla LIFC Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Boschetto, dal cuore della Pianura Padana, racconta con passione, di come nella vita si deve godere di tutto, anche di cose semplici come il sole che scalda la pelle, il soffio del vento tra i capelli, gli odori della primavera.

«Perseguire il bene per noi stessi e per gli altri»

«Tutta la vita oscilla tra momenti belli e altri tristi. Questo pianeta – lo sappiamo bene – è una valle di lacrime; sta a noi asciugarle e imparare a sorridere, a colorare ciò che ci circonda con la nostra gioia e con un sorriso. Un bel giorno sappiamo che ci addormenteremo e sarà per sempre, ci risveglieremo in un mondo diverso, un mondo migliore, fatto di luce, dove saremo accolti per quello che siamo e giudicati per come ci siamo comportati. Solo allora sapremo il valore di quanto abbiamo seminato nella nostra vita terrena. Chi avrà ben seminato potrà raccogliere amore. Se ognuno di noi liberasse la sua energia positiva, vivremmo tutti in un pianeta migliore. Il mondo lo costruiamo noi, giorno dopo giorno, con le nostre azioni. Nella vita dobbiamo godere di tutto, anche di cose semplici come il sole che scalda la pelle, il soffio del vento tra i capelli, gli odori della primavera… sono sensazioni meravigliose che non siamo più abituati a percepire e a goderne perché troppo occupati da altre questioni, che solo in apparenza ci sembrano più urgenti e importanti. Perché l’Amore significa perseguire il bene per noi stessi e per gli altri… è la piena gioia di vivere».

Mauro Boschetto

Mauro Boschetto nasce nel 1959 a Montegrotto Terme in provincia di Padova nel cuore della Pianura Padana non lontano dai Colli Euganei che sono stati cantati dal Petrarca e dal Foscolo. Luoghi al tempo stesso aspri e dolci, come è stata la sua vita dalla quale ha imparato che l’unico modo per viverla fino in fondo è quello di dedicarsi con amore e lealtà al benessere degli altri. Questo è il suo primo libro, scritto con passione, ed è dedicato a coloro i quali vogliono superare le difficoltà della vita.

La beneficienza

Il ricavato dalla vendita dei libri sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica – Veneto Onlus.

https://www.libreriauniversitaria.it/gioia-vivere-boschetto-mauro-gruppo/libro/9788830624047