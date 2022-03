La musica elettronica al Pollini

Dalla musica antica all’elettronica: sabato 26 marzo 2022, alle ore 18.00, sul palco dell’Auditorium “Pollini”, nell’ambito della rassegna “I Sabati del Conservatorio”, il Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali dell’Istituto padovano offrirà il concerto “Le nuove frontiere del suono”, pensato per presentare in una chiave accessibile a tutto il pubblico, attraverso musiche coinvolgenti, le possibilità sonore ed espressive delle nuove strumentazioni.

Repertorio

Per il programma è stato scelto un repertorio ambizioso, anche dal punto di vista tecnico. Verrà infatti utilizzato l’ottimo impianto multicanale dell’Auditorium che permette di far spostare gli oggetti sonori in tutto lo spazio attorno al pubblico per un’esperienza altamente immersiva. Ci sarà inoltre un brano audiovisivo che prevede l’uso di un proiettore laser per la visualizzazione del suono. Verranno reinterpretati in chiave moderna brani di compositori più “classici”, quali James Tenney, John Cage e Cornelius Cardew, accanto a composizioni originali prodotte dal Dipartimento di Musica Elettronica (scritte da Julian Scordato, Alberto Novello e Nicola Privato). Tutti i pezzi saranno interpretati dagli studenti del corso che insieme andranno a formare il Pollini Electroacoustic Ensemble. È previsto inoltre l’intervento di special guest dal vicino Conservatorio di Venezia.

Pionieri

Un appuntamento innovativo e immancabile per entrare in contatto con la musica d’oggi. Il Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio di Padova “Cesare Pollini” nasce nel 1972 grazie alla visione di Teresa Rampazzi (1914-2001), figura pionieristica del settore che fu in contatto, tra gli altri, con il compositore d’avanguardia statunitense John Cage (1912-1992). Diversi sono gli esperti del campo che negli anni si sono avvicendati in qualità di insegnanti presso l’Istituto padovano, oggi la sezione dedicata alla Musica Elettronica, compresa all’interno del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, conta quattro cattedre affidate ad altrettanti docenti: Composizione musicale elettroacustica, prof. Julian Scordato, Informatica musicale, prof. Simone Faliva, Multimedialità, prof. Alberto Novello, nominato anche coordinatore dell’area, Acustica musicale, prof. Ignazio Parisi. La Scuola di Musica Elettronica dell’Istituto offre corsi di diploma accademico di primo e secondo livello con indirizzo tecnico e compositivo. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.