Laboratori artistici ed espressivi, gli appuntamenti con Art Factory Lab all’Hangar 9 di Casalserugo

L’associazione culturale Fantalica APS per l’anno 2022 propone a Casalserugo il ciclo di laboratori pomeridiani Art Factory lab-La casa delle arti rivolto a bambini dai 6 ai 14 anni. Il progetto, che a Padova attivo dal 2018 e gode del Patrocinio del Comune di Padova, d l’avvio a un’importante e nuova collaborazione tra l’associazione Fantalica e il Comune di Casalserugo che, mettendo a disposizione gli spazi del centro culturale Hangar 9, segna l’apertura della quarta sede sul territorio padovano con attività rivolte ai bambini.

Un scoperta dei talenti

Art Factory lab-La casa delle arti propone attività espressive e artistiche annuali con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in un’esperienza di scoperta dei propri talenti creativi. I laboratori di arte, teatro e disegno saranno tenuti dagli artisti-educatori Carolina Blanco, Elisabetta Borille e Maria Panzuto. Una vera e propria squadra che lavorerà insieme affinché i partecipanti possano vivere un’esperienza unica incentrata sulle arti con approccio multidisciplinare.

Le attività

Il tema che unir i laboratori che si terranno all’Hangar 9 per l’anno 2022 sar L’educazione alla Legalità. Durante i laboratori pomeridiani i piccoli partecipanti saranno coinvolti in una riflessione sulla solidarietà, la dignità, il rispetto e l’uguaglianza. Ragionare sui temi del vivere comune e dell’arte come strumento per prendersi cura delle nostre città saranno ottimi spunti per lavorare con materiali di recupero, dare sfogo alla propria creatività nel disegno, mettere le mani in pasta nella cartapesta e per giochi e rappresentazioni teatrali: in modo che si possa creare un concetto di legalità a partire dal mondo dell’arte.

Quando

Le attività si svolgeranno con cadenza settimanale il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 da febbraio a maggio e si concluderanno con uno spettacolo corale finale che unir tutte le discipline: rappresentazione teatrale, coreografie e scenografie saranno frutto del lavoro svolto durante l’anno, valorizzando la creatività e i talenti dei bambini e dei ragazzi.

Lezioni di prova

Sarà possibile iscrivere i bambini interessati alle lezioni di prova del 22 e 24 febbraio che si terranno a partire dalle 16.30 presso Hangar 9 in via Papa Giovanni XXIII: un momento utile per comprendere la natura del progetto e sperimentare le arti proposte.

La partecipazione alle lezioni di prova su prenotazione al link:

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di contenimento del virus Covid 19

Per Info e prenotazioni

Hangar 9 Associazione Culturale Fantalica APS

Via Papa Giovanni XXIII, Casalserugo

Tel. 3452504777

Email casalserugo@fantalica.it

https://www.fantalica.com/

Orari: martedì e giovedì 16-19

sabato 10-13

https://www.fantalica.com/course/artfactorylab-casalserugo-2021-22/

