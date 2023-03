“Quinta parete - Una lacrima di Vov”, annullato lo spettacolo al Teatro Tom Benetollo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Per problemi organizzativi lo spettacolo Una lacrima di VoV della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete per la regia di Enrico Lombardi in programma domenica 12 marzo alle 21 al Teatro Tom Benetollo (Via Tonzig,9 – Padova), è stato annullato.

T come TEATRO, rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città – Teatro Tom Benetollo (Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco (Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - ospiteranno undici spettacoli di compagnia teatrali del panorama nazionale e grandi ospiti come Natalino Balasso, Giuliana Musso, Dario Vergassola e Carlotta Vagnoli. La rassegna è a cura di TARASSACO TEATRO e MAT – Mare Alto Teatro.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna

12 marzo 2023 | ore 21

Teatro Tom Benetollo

via A.Tonzig, 9 | Padova

Quinta parete

​Una lacrima di Vov

liberamente ispirato a “L’Atlante dell’Invisibile”

di Alessandro Barbaglia

scritto e diretto da Enrico Lombardi

con Elisabetta Raimondi Lucchetti, Giuseppe Attanasio e Federico Raffaelli

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO

La storia ha inizio al Bar Sport di Barlassina, nel 1946, dove tutto il paese si è riunito per ascoltare la radiocronaca di una Milano-Sanremo davvero speciale, la prima dopo la guerra, quella in cui Fausto Coppi arriva al traguardo con 15 minuti di distanza sugli altri, costringendo il telecronista a dire la frase che è entrata nella storia dello sport: “In attesa del secondo trasmettiamo musica da ballo”. E’ in questa attesa danzante che Elio e Teresa si conosceranno. Così nasce la loro storia d’amore, che durerà tutta una vita trascorsa insieme a costruire e dipingere mappamondi.

Prossimi appuntamenti

12 marzo | Teatro Tom Benetollo

Una lacrima di vov Quinta parete

ore 21 - Ingresso euro 10

26 marzo | Teatro Tom Benetollo

La teoria del colore Aria teatro

ore 21 - Ingresso euro 10

16 aprile | Teatro Excelsior Mortise

La parole non sanno quello che dicono Marta Dalla Via

ore 21 - Ingresso euro 15

30 aprile | Teatro Excelsior Mortise

Rumore Carlotta Vagnoli

ore 21 - Ingresso euro 15

Informazioni

Tarassaco Teatro Associazione Teatrale

cell. +39 375 620 7272 | info@tarassacoteatro.it

https://www.tarassacoteatro.it/ | FB: TarassacoTeatroTT

https://www.tarassacoteatro.it/2022/11/09/ciao-mondo/

https://oooh.events/evento/t-come-teatro-quinta-parete-una-lacrima-di-vov-biglietti/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://oooh.events/evento/t-come-teatro-quinta-parete-una-lacrima-di-vov-biglietti/