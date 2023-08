Lake District, Finger-Sud e GirovagArte al Campo dei Girasoli

Ospiti speciali mercoledì 23 agosto. Dopo un minitour in Portogallo (Lisboa, Mafra e Ericeira), sul palco del Campo de Girasoli, i Lake District. Il trentesimo anniversario della band di folk e musica d'autore padovana che si mantiene attiva nonostante la "diaspora" in Europa Occidentale di quasi un terzo dei membri. Filo conduttore rimane comunque il rapporto tra parola e musica: tale connubio ben si esprime nelle composizioni originali e nei riadattamenti di brani di cantautori internazionali, reinterpretati e in alcuni casi tradotti. Dalle 20:00 tutte le loro hit - originali, tradizionali o cover d'autore, con qualche sorpresa e novità. I suoni e i sapori del sud invadono il Campo dei Girasoli. Ballare al ritmo delle tarantelle, assaporare prelibatezze tipiche e immergersi nei dialetti e nelle storie del Sud, questo è “Finger-Sud”. La rassegna trasporterà lo spettatore in un'esperienza unica, dove le note della musica tradizionale si intrecciano con i profumi e i gusti autentici della cucina meridionale.

Il primo appuntamento giovedì 24 agosto (ore 20.30) ci porta in Campania insieme alle sonorità dei Babà Trio (Laura Vigilante, voce; Paolo Alongi, chitarra e Giulio Gavardi, chitarra e mandolino). Un omaggio ai grandi della musica napoletana, da Roberto Murolo a Pino Daniele passando per Renato Carosone. É la passione per la musica e la cultura partenopea ad aver unito questi tre musicisti che hanno selezionato con cura un repertorio di brani struggenti, ma anche spensierati e irriverenti, toccando tutti gli aspetti dell’animo umano in pieno stile napoletano.

Si approda in Sicilia, venerdì 25 agosto con un doppio appuntamento. Si inizia alle 18:00 con uno stage di danza antica tipica siciliana, il Ballettu Dei Monti Peloritani. Un’infarinatura, un piccolo viaggio tra teoria e pratica che unisce la dimensione verticale a quella orizzontale. Un Ballettu per gambe buone, contadine, fatica positiva che affronteremo con il tempo diverso del Sud: quello del guardarsi dentro accordandosi col fuori. A condurre lo stage il Maestro i Ballu Ivan Rizzotto. Offerta consigliata 5 euro. Si prosegue la serata (ore 19:00) con una selezione musicale. Si vivranno canzoni ed atmosfere dell'Isola mescolate a tradizioni musicali di altri Sud del Mondo. Sabato 26 agosto sarà la volta della Puglia con il gruppo di musica folk popolare, gli Almakàntica, un gruppo di musica folk popolare che dà spazio a composizioni originali, spesso legate a tematiche sociali. Cibo e suoni accompagneranno le tre serate alla scoperta del Sud. Domenica 27 agosto (ore 21:15) spazio di nuovo all musica per il format GirovagArte Off. Giorgio Gobbo con l'accompagnamento del Collettivo Musicale Tetto di Nembi presenta una serata di canzoni per raccontare storie ed evocare i luoghi che le hanno ispirate, sulle tracce del suo ultimo libro «Cercando un paese». Cantante, autore di canzoni e compositore, Giorgio Gobbo descrive sé stesso come "un contadino immaginario che suona la chitarra".