Lediana Lozzi esce con la nuova canzone, ecco “Fama”

Il pezzo è disponibile su tutti i digital store e su YouTube dove in 3 giorni ha raggiunto quasi 20.000 visualizzazioni e parla della voglia di successo che scaturisce anche dal desiderio di rivincita.

«Nella vita per arrivare alla fama e successo devi comunque correre dei rischi ed essere anche disposto a pagare il prezzo - ha dichiarato la giovane intraprendente artista, amante delle belle macchine che hanno ispirato qualche suo brano - molte persone proveranno a rovinare e infamare la tua persona, però starà a te e alla tua forza di volontà cercare di andare avanti lo stesso anche se sicuramente nel mondo ci saranno persone che parleranno bene e parleranno male. La canzone è anche autobiografica perché le scrivo io e parlano comunque della mia vita».

Nel testo, scritto da lei, c’è anche una breve parte in albanese perché Lediana è molto seguita nel suo Paese natale. «Le mie origini sono in Albania come per mia mamma e mio papà - ha confessato in proposito - in famiglia abbiamo sempre ammirato il popolo italiano guardando i programmi Rai e Mediaset e così anche imparato la lingua. Mi sento metà italiana e metà albanese: grazie al popolo dell’Albania ho imparato cosa vuol dire essere sottovalutati o tralasciati, essere messi da parte perché qui in Italia all’inizio c’era tanto razzismo; proprio per questo c’è in me quella fama di successo, voglia di emergere e far vedere che anche io ho qualcosa da dare al mondo. dall’Italia ho imparato soprattutto l’educazione e la disciplina».

Il video di “Fama” è stato girato a Milano, città che la cantante frequenta spesso e dove si è sono trasferita per un periodo, con un esperto videomaker che ha immortalato anche la metropoli di notte e ballerine diplomate impegnate in suggestive coreografie anche in mezzo all’acqua con l’accompagnamento musicale di un sax.

«Io non ho un genere perché passo dal reggaetton alla trap - ha detto - cambio spesso stile per assecondare tutti i gusti e le tendenze del momento. Ho varie anime e a metà settembre tornerò a condurre in un canale tv nazionale la mia trasmissione che si occupa di eventi».

Le sue 8 canzoni tra cui “Panamera”, “Lambo”, “Suite”, “Malocchio” con clip girata anche questa a Milano, sono disponibili sul canale YouTube Lediana Lozzi con decine di migliaia di visualizzazioni; molto seguito anche i profilo Instagram Lediana Lozzi con 267.000 follower.

Lediana Lozzi ho iniziato la carriera prima come valletta in trasmissioni sportive dove leggeva le dediche in studio poi piano piano ha imparato i trucchi del mestiere televisivo e si è aperta la sua società di vendita di spazi pubblicitari, poi ha comprato gli spazi in televisione diventando conduttrice televisiva e ha continuato per 8 anni su Televeneto pubblicizzando tutte le manifestazioni in regione.

Ai tempi del Covid ha dovuto interrompere il lavoro in tv e guardando dei cantanti famosi si è voluta cimentare anche lei a fare anche una canzone cercando di conquistare un nuovo pubblico più giovane, dato che il target riferito ai programmi tv era dai 50 ai 70 anni. Dalle prime canzoni a quelle di adesso il miglioramento è evidente anche perché sto seguendo lezioni di canto. Inoltre devo ammettere che quello che premia le persone non è solo il talento, ma il personaggio. Io ho puntato tutto sul mio personaggio perché io sono diversa, catturo l’attenzione della gente in un modo o nell’altro. Lediana è anche molto nota nell’ambiente sportivo: gioca a calcio da quando aveva 4 anni ed è capace di evoluzioni acrobatiche con il pallone, riprese anche nei video, come lunghissimi palleggi e spettacolari rovesciate tanto da essere nominata la Ronaldinha.

Foto articolo da comunicato stampa