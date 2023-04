Le star delle storie in sedici tappe, tutti gli appuntamenti delle letture ad alta voce 2023

Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie delle Biblioteche Civiche del Comune di Padova.

Edizione speciale alla Biblioteca Civica e alla Biblioteca Forcellini: per bambine/i dai 0 ai 3 anni con "Rime e Filastrocche in musica". Si richiede la presenza di un adulto accompagnatore.

Programma

Il sabato mattina su due turni: 10 - 11 e 11.15 - 12.15

Savonarola (tel. 049-8204878)

Padova, P.zza Napoli, 40

27 maggio 2023

Valsugana (tel. 049-8204870)

Padova, Via Astichello 18

3 giugno 2023

Brentella (tel. 049-8205067)

Via San Marco 300

25 marzo 2023

Biblioteca Civica (tel. 049-8204805)

Padova, Via Altinate 71

29 aprile 2023

Forcellini (tel. 049-8204227)

Padova, Via Boccaccio 80

13 maggio 2023

Informazioni

Prenotazione obbligatoria attraverso la app Affluences (servizio non disponibile per le biblioteche Savonarola e Forcellini) o telefonando direttamente alla biblioteca di riferimento

Contatti

Centralino 049 8204811

Punto info 049 8204805

E-mail: biblioteca.civica@comune.padova.it - infobibliografiche@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/letture-ad-alta-voce-2023