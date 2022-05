Letture animate e gelato finale: “Storie a Merenda” al Verdi, al via la rassegna estiva per bambini

A partire da lunedì 20 giugno gli spazi del colonnato e del Foyer del Teatro Verdi di Padova ospiteranno gli spettacoli di Storie a Merenda, la rassegna estiva che il Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con il Comune di Padova, dedica ai bambini dai 4 ai 10 anni. Si tratta di una proposta inedita, che oltre ad avvicinare i più piccoli al mondo del teatro con la formula delle letture animate, prevede anche una gustosa merenda a base di gelato offerto a conclusione di ogni evento nella vicina gelateria La Romana di Corso Milano.

Scopri la locandina di "Storie a Merenda"

Gli appuntamenti

Il progetto, a cura di Susi Danesin e Martina Pittarello, prevede dieci appuntamenti, di cui otto sono in programma in orario pomeridiano, alle ore 17.30, dal lunedì al giovedì fino al 30 giugno. A queste si aggiungono due speciali matinée (martedì 21 e lunedì 27 giugno, ore 11.30) dedicate anche ai centri estivi, scuole materne e Grest. Gli spettacoli vengono proposti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Padova ad un biglietto calmierato di 3 euro.

Il cartellone offre una ricca scelta di storie, che spaziano attingendo dalla tradizione di fiabe e favole, leggende popolari e silent book.

Lunedì 20 giugno

Storie a Merenda, lunedì 20 giugno alle 17.30, debutta con Chi ha visto Cappuccetto Rosso? E il lupo?. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 4 ai 6 anni e presenta una rivisitazione della fiaba classica, raccontando come alcuni autori, tra cui Rodari, Munari e Benoît Jacques, hanno interpretato in maniera inedita e giocosa la tanto nota vicenda della bambina dal cappuccetto rosso e del lupo.

Martedì 21 giugno

Nella giornata di martedì 21 giugno gli appuntamenti in programma sotto al colonnato del Teatro Verdi sono due: alle 11.30 una matinée con Storie e Storielle di coraggio e di paura, che propone storie e leggende della tradizione popolare veneta e sudamericana (a partire dai 6 anni), e alle 17.30 la lettura animata Il principe con l’orecchio d’asino, una fiaba che viene dal Portogallo (dai 6 ai 10 anni).

Mercoledì 22 giugno

Mercoledì 22 giugno alle 17.30 l’appuntamento è, invece, dedicato ai bimbi dai 4 ai 6 anni con Mangia che ti mangio, uno spettacolo tratto da alcuni dei più bei silent book, libri che utilizzano solo le immagini per raccontare le storie. Nel cercare di essere fedele all’obiettivo degli autori di queste pubblicazioni, che non usando nessuna lingua possono essere lette da chiunque e ovunque, la lettrice usa le sue capacità mimiche e vocali per creare i personaggi, ognuno col proprio ritmo e la propria fisicità utilizzando un linguaggio immaginario fatto di suoni, silenzi e gesti.

Giovedì 23 giugno

Giovedì 23 giugno (ore 17.30, per bambini dai 6 ai 10 anni) è ancora la volta di una fiaba, Uccel bel verde, che narra una delle più belle storie di Calvino: è la saga di un re, di una regina sfortunata, di due sorelle invidiose e una vecchia molto cattiva. Due fratelli e una sorellina dovranno trovare l’uccel Bel Verde e conoscere il suo segreto per rompere l’incantesimo.

Lunedì 27 giugno

Il cartellone della rassegna offre un doppio appuntamento anche nella giornata di lunedì 27 giugno : alle 11.30 con la matinée Una storia dopo l’altra, uno spettacolo adatto ai bambini a partire dai 6 anni che presenta storie di animali, avventure e coraggio a partire dai racconti di diversi autori; alle 17.30 lo spettacolo Storie di mostri è invece ideato per i più piccoli (dai 4 ai 6 anni).

Martedì 28 giugno

Martedì 28 giugno l’appuntamento pomeridiano delle 17.30 divertirà i bambini (dai 6 ai 10 anni) con le avventure de I fratelli leoni, una storia che proviene dal Sud America e parla di fiori, rinascite e magia.

La Terra…Che Fortuna! è il titolo della lettura animata di mercoledì 29 giugno (ore 17.30), che porterà i più piccini (4-6 anni) a scoprire il viaggio dei Musicanti di Brema, l’incredibile avventura di un bambino-principe che cresce allevato da una tigre nella foresta e tante altre storie dedicate al nostro pianeta.

Giovedì 30 giugno

Chiude la rassegna, giovedì 30 giugno alle 17.30 Il telefono senza fili, un intrigante viaggio tra diversi silent book adatti ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Info e biglietti

(max 20 posti)

Posto unico 4 euro

I biglietti possono essere acquistati a partire dal 1 giugno in biglietteria al Teatro Verdi e online sul sito https://www. teatrostabileveneto.it/