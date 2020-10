Le Lezioni dell’Orchestra di Padova e del Veneto tornano, ogni sabato, su Rai5

A partire da sabato 10 ottobre, l’Orchestra di Padova de Veneto torna su Rai5 (canale 23) con la prima serie di Lezioni di suono: Mozart a 9 anni. Il ciclo, registrato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, ha visto protagonista Salvatore Sciarrino, compositore tra i più celebrati al mondo, quale docente d’eccezione. “Lezioni di suono” è il ciclo di incontri che Rai Cultura propone per lo spazio dedicato alla musica, in onda ogni sabato in seconda serata su Rai5.

Nel corso delle puntate, animate dai commenti e dagli esempi musicali dell’Orchestra diretta da Marco Angius, il pubblico è invitato a entrare nei dettagli più reconditi e inattesi delle partiture, analizzate e proposte in forma di concerto.

La prima lezione

La prima lezione, in onda sabato 10 ottobre alle ore 23 su Rai5, prende il via dalla composizione Mozart a 9 anni, una serie di rielaborazioni per orchestra d’epoca di Sciarrino tratte dal Quaderno Musicale Londinese di un giovanissimo Wolfgang Amadeus Mozart. Il confronto tra l’originale pianistico e la versione orchestrale dei numeri mozartiani sarà scandita dall’esecuzione della pianista Anna D’Errico, alla quale risponde direttamente l’Orchestra.

Il programma

Negli appuntamenti successivi, in onda ogni sabato in seconda serata, saranno presentati l’ Idillio di Sigfrido di Richard Wagner e l’orchestrazione di Sposalizio di Franz Liszt, realizzata nel 2015 da Sciarrino appositamente per l’OPV che ne ha eseguito la prima assoluta durante la la 50a Stagione concertistica 2015/2016. Il ciclo di lezioni continuerà poi con gli Intermezzi da Luci mie traditrici, l’opera in assoluto più eseguita al mondo di Sciarrino, e la composizione Efebo con radio (1981) in cui affiora la memoria dell’infanzia del compositore siciliano all’ascolto della radio che funziona un po’ come una macchina per musica elettronica.

L'ultima lezione, Nel cantiere di Mozart, proporrà il confronto tra la prima versione del concerto K 491 con i successivi rifacimenti mozartiani per mostrare come la perfezione formale raggiunta dal genio salisburghese nasca da una prospettiva di limatura continua della struttura musicale piuttosto che da un'intuizione estemporanea dello sviluppo concertante.