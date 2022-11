“Libri all’imbrunire” la rassegna culturale al femminile al Caffè letterario Treccani

Al via l’aperitivo culturale “Libri all’imbrunire”, organizzato da Il Cantiere delle Donne APS e Caffè Letterario Treccani di Padova, che vuol essere un omaggio ad autrici femminili nel mese dedicato alla Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre).

Tra le numerose iniziative che il Cantiere sta realizzando per fare empowerment e creare una rete di solidarietà e coesione tra donne, arriva quindi anche una rassegna di incontri culturali, il cui intento non è di parlare di violenza agita, ma di proporre storie di donne che possano essere modelli per altre donne, aiutandole a superare quei momenti di debolezza che possono creare le condizioni per esporsi alla violenza, qualsiasi essa sia.

Gli incontri con le autrici nel famoso locale nel centro di Padova, sarà offerto al costo di 15 euro per le/i partecipanti, con uno sconto del 10% su aperitivo e acquisto dei libri per le iscritte al Cantiere delle Donne.

Le autrici ospiti della rassegna saranno Annalisa Boschini con “Le reggitrici. Donne d’acqua. Donne di fiume”, Serenella Antoniazzi con “Un tempo piccolo. Continuare a essere famiglia con l’Alzheimer precoce” in tandem con Eleonora Belloni, psicologa e psicoterapeuta, autrice del libro “Alzheimer. Badanti, caregiver e altre creature leggendarie” (Il Pensiero Scientifico Editore), e Mariella Favaretto con “Elide”, moderate da Daniela Rossi, editor e curatrice editoriale e socia del Cantiere delle donne e Silvia Pittarello, esperta in comunicazione scientifica, co-fondatrice e vice presidente del Cantiere delle Donne.

Il 16 novembre

Il primo appuntamento sarà il 16 novembre con “Le reggitrici. Donne d’acqua. Donne di fiume” (Apogeo Editore), libro d’esordio in cui Annalisa Boschini presenta le figure mitiche di sedici donne ribelli che hanno segnato, anche sottotraccia, la storia del territorio Veneto.

Il 23 novembre

Il 23 novembre sarà la volta di Serenella Antoniazzi e il suo “Un tempo piccolo. Continuare a essere famiglia con l’Alzheimer precoce” (Gemma Edizioni) che racconta la storia di Michela Morutto, Paolo Piccoli e dei loro due bambini Mattia e Andrea, la cui vita è stata sconvolta, nel 2014, dalla diagnosi di Alzheimer precoce di papà Paolo, poco più che quarantenne. L’autrice insieme a Silvia Pittarello, in dialogo con Eleonora Belloni e Michela Morutto, daranno voce e valore all’esperienza, totalizzante e dolorosa, che i familiari vivono accanto ai loro cari malati di demenza.

Il 14 dicembre

A chiusura della prima edizione di questa rassegna, mercoledì 14 dicembre Mariella Favaretto presenterà il suo “Elide”, (Cleup). Il romanzo racconta la vita femminile tra il Veneto orientale e il pordenonese a inizio Novecento attraverso le vicende della protagonista: una giovane audace che si affaccia alla vita adulta, confrontandosi e cercando di sfuggire ai vincoli di una società conservatrice.

Dove

Tutti gli incontri si svolgeranno al Caffè Letterario Treccani e saranno conditi dalla sua eccellenza gastronomica con un aperitivo che accompagnerà dialoghi e testi per creare una piacevole atmosfera conviviale.

Costo

Costo: 15 euro (sconto 10% su ingresso e acquisto libri per le iscritte al Cantiere delle Donne).

Prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/Vr1GY9gRc4qNSfnp7

Info web