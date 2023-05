Life(s) Love Landscape, la seconda edizione del festival del paesaggio e del linguaggio

Per il secondo anno, i linguaggi del e per il Paesaggio prendono forma di Festival nella città di Padova: il Life(s) Love Landscape torna per la sua seconda edizione, cambiando il suo volto come cambia il Paesaggio e accogliendo al suo interno iniziative diverse, punti di vista ampi, visioni innovative e spinte creative capaci di modificare il nostro stesso punto di vista sui luoghi che viviamo.

Green Gala

Il Festival, che si svolgerà fra da martedì 23 a domenica 28 maggio, vedrà il suo avvio più appariscente e sfarzoso con il Green Gala, la kermesse di presentazione ufficiale per Life(s) Love Landscape prevista per giovedì 25 maggio al Secret Garden del park Porte Contarine, un meraviglioso esempio di valorizzazione urbana tramite l’arte. Il calendario degli eventi, però, avvolgerà il Green Gala come in un abbraccio, coinvolgendo alcuni dei luoghi più iconici, carichi di significato e valore storico e umano della città in collaborazione con Ricercatori e Accademici del Paesaggio, Geografi, Ecologi, Artisti e Compositori.

Un errore che definisce un'idea

Non è sfuggito in passato e non sfuggirà quest’anno anche agli osservatori meno attenti quell’errore di grammatica nel nome stesso del Festival. La parola “Lifes”, come plurale di “Life” è sbagliata, ma averla messa lì, in prima posizione come tratto distintivo dell’intera iniziativa ci dà la possibilità di cercare una risposta personale a una serie di domande cui troppo poco spesso prestiamo attenzione. Cos’è un errore? Usiamo forse le lenti sbagliate per leggere e interpretare il paesaggio? Attraverso quali linguaggi possiamo interpretarlo e, nello stesso tempo, sentirci rappresentati dal paesaggio nel quale e con cui viviamo? Quante vite sono collegate all’evoluzione di un determinato Paesaggio?

Un festival per la città

Il Festival, di natura diffusa, si sviluppa a partire dal Giardino dell’Arena di Padova, oggetto di un esperimento di riqualificazione urbana tanto particolare quanto di successo. Il concetto di rigenerazione connette la percezione di questa porzione di territorio da parte della popolazione che lo vive quotidianamente a quel tessuto urbano che lo ospita; da qui, un’idea quindi di un festival diffuso del Paesaggio nel quale i temi di rigenerazione ed interconnessione possano assumere un valore più popolare attraverso delle pratiche interdisciplinari.

Luoghi

Saranno dunque moltissimi i luoghi cittadini coinvolti dal Festival: dal Museo di Geografia dell'Università di Padova al Musme, il Museo di Medicina, dalla splendida Sala dei Giganti al Parco della Musica. Tanti, infine, i personaggi della cultura, dell'arte e della cultura cittadina e internazionale, dall'artista padovana Chiara Coltro alla danzatrice Ilaria Foroni, dal regista Enrico Lando alla speaker radiofonica Giulia Salvi, fino a Susie Ibarra, una delle più famose e apprezzate percussioniste della scena mondiale. Un trait d'union: l'intangibile.

Festival

Ogni festival, si sa, ha il suo tema. Non è una questione di emulazione o di tradizione, ma uno spunto di riflessione, un tratto distintivo dell'iniziativa che consente di approfondire un argomento specifico attraverso l'esperienza del Festival. Quest'anno, per Life(s) Love Landscape, questo tema è l'Intangibile... ma perché? Intangibile è qualcosa che non si può toccare, vedere o sentire. Intangibile come ineluttabile, inestricabilmente legato alla realtà. Intangibile come sacro, inviolabile. È forse un modo per definire l’animo umano, la sua essenza più profonda? E siamo in grado, nel nostro mondo iper-stimolante e iper-sensoriale, di trovare un momento di rarefazione, di silenzio dei sensi, per valorizzare quell’aspetto del nostro animo? Riscoprire l’intangibile significa indagare il motore non solo delle nostre pulsioni, delle nostre decisioni e di ciò che orienta la nostra esistenza, ma anche il motore principale che definisce e crea quella fittissima trama, quell’intreccio di esperienze e natura, di volontà e di fatalità che abitualmente chiamiamo “Paesaggio”.