In arrivo la primavera di Limenamente teatro, tutti i dettagli della nuova edizione

Fiorisce il nuovo cartellone di Limenamente Teatro, l’esperienza dedicata a tutta la famiglia che da 10 anni, in autunno e primavera, il Comune di Limena offre al pubblico di Padova e provincia alla Sala Teatro Falcone-Borsellino (via Roma 44, Limena), casa di tutte le 20 edizioni, con l’immancabile direzione artistica di Simone Toffanin e della sua compagnia CAST. Arte e spettacolo, divertimento e impegno, finzione e realtà: tutti elementi che convivono sul palcoscenico di Limenamente e compongono la ricchezza di una rassegna che, mantenendo comunque i propri tratti caratteristici e alcuni punti fermi (fra cui la collaborazione con le compagnie venete), è per tradizione innovativa e completa di ogni tipo di proposta teatrale.

Sei gli appuntamenti serali, in programma ogni fine settimana (fatta eccezione per la serata in memoria della strage di Capaci, martedì 23 maggio) alle ore 21 a partire da venerdì 21 aprile. Si comincia con “Un cadavere troppo ingombrante” di Giorgio Casini, a cura del gruppo Teatro dei Curiosi: una donna, Virginia De Maio, si sveglia e trova un cadavere sul proprio letto. Si ricorda soltanto di aver aperto la porta ad uno sconosciuto la sera precedente ma, terrorizzata dalla situazione, non ha memoria di quanto accaduto. Virginia coinvolgerà quindi la madre, un vicino e la ragazza dell’impresa di pulizie per tentare di far sparire il corpo prima dell’arrivo del marito di ritorno da un congresso.

Venerdì 28 L’Archibugio porterà in scena “L’Alchimista” del commediografo inglese, figura di primo piano del teatro elisabettiano, Ben Jonson: tre ladruncoli, Sottile, Pupa e Facciatosta, s’intrufolano in casa del nobile Amasenno e, approfittando della sua assenza, la trasformano in una bottega d’alchimista, dove portano avanti truffe ai danni dei loro ignari clienti. Amasenno però sta per tornare.

Lo spettacolo di venerdì 5 maggio, “Carosello”, di Barabao Teatro, è uno scintillante tributo alla celebre trasmissione televisiva: da Walter Chiari al Quartetto Cetra, da Bice Valori al Trio Lescano, passando per Ave Ninchi, dall’intervallo al (per l’appunto) Carosello, una girandola di pièce teatrali, canzoni, coreografie riporta in vita lo spassoso ed elegante spettacolo di varietà.

Il 12 maggio l’opera al suo debutto “Il delitto della matrona Poppea” della Compagnia universitaria Ruzzante, liberamente tratta da “Il delitto di lord Arthur Savile” di Oscar Wilde: nell’antica Roma matrona Poppea, preoccupata per la salute del marito, invita a casa un indovino, sperando di trovare una soluzione. Ma il Fato non guarda in faccia nessuno e qualcosa di terribile viene predetto.

Sabato 20 maggio La Gioiosa interpreterà “El Refolo” di Amelia Rosselli: la vita di Caterina e Giulio, un tempo innamorati e ora buoni amici, viene sconvolta dall’arrivo della nipote di lei, Margherita: la determinazione della ragazza nel difendere il suo amore contrastato dalla famiglia risveglia nei due vecchi il ricordo di passioni sopite.

Il cartellone di Limenamente Primavera 2023 chiude ribadendo fermamente l’impegno della rassegna nel ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi e padri dello stato italiano. Il giorno dell’anniversario della strage di Capaci, martedì 23 maggio, avrà luogo “I mafiosi”, reading teatrale, curato da CAST, ispirato all’omonima opera di Leonardo Sciascia ambientata in Sicilia nel 1860 e di poco precedente lo sbarco di Garibaldi. La pièce, ancora molto attuale, mette in evidenza la stretta connessione tra mafia e politica. Spettacolo fuori abbonamento. Ingresso libero.

Venerdì 21 aprile la biglietteria apre alle 19.30 per dare la possibilità di acquistare l’abbonamento alla stagione: 5 spettacoli a 20 euro (anziché 25 euro), per gli altri spettacoli la biglietteria aprirà alle 20.

Lo spettacolo di martedì 23 maggio è ad ingresso libero.

Ingresso

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

Acquisto biglietti online:

https://www.ilcast.it/

Info

https://www.ilcast.it/

https://www.ilcast.it/rassegna/libenamente-teatro-primavera-2023

Pagine Facebook di CAST e Limenamente

Prenotazioni

info@ilcast.it

Whatsapp 3917358726

Foto articolo da comunicato stampa