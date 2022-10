Selvazzano Dentro sempre più città della lirica: al via l'XI edizione del Festival Liricheggiando

Festival Liricheggiando XI Edizione: torna dal 30 ottobre al 3 dicembre la rassegna lirica edizione 2022 all’Auditorium San Michele in via Roma 68/b. Organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro insieme all’associazione musicale I Musici Patavini e la direzione artistica di Stefania Miotto, la Rassegna prevede quest’anno un cartellone di sette spettacoli caratterizzato da prestigiose collaborazioni e sostegno ai giovani talenti.

«Uno scenario di grande richiamo»

«Il Festival Liricheggiando 2022, che unisce tanti artisti ed associazioni, è giunto alla sua undicesima edizione ed è pronto a ripartire con tantissime novità nel nostro Auditorium San Michele - spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - La Rassegna si conferma uno scenario di grande richiamo per tanti cantanti e musicisti coordinati dall'associazione I Musici Patavini, con la direzione artistica di Stefania Miotto. Attendiamo il grande inizio della nuova Stagione del Belcanto, dandoci appuntamento domenica 30 ottobre all’Auditorium San Michele per il debutto di una stagione di grandi concerti». Il Festival Liricheggiando, inserito in RetEventi network della Provincia di Padova con l’obiettivo di esaltare la cultura del territorio, gode quest’anno del Patrocinio della Regione Veneto e per il terzo anno consecutivo della direzione artistica di Stefania Miotto.

I benefici della musica

«La musica oltre che essere un veicolo di cultura può diventare mezzo per rasserenare i nostri animi, renderci più forti e farci riscoprire il nostro senso di comunità - sottolinea il Direttore Artistico Stefania Miotto - Mi auspico che ogni singola emozione di cui si faranno tramite gli artisti coinvolti sul palco, diventi l'emozione di un'intera platea grazie anche alle “incursioni” de #lacantantelirica che metterà quel pizzico di ironicità e simpatia per vivere questo Festival con contagioso ottimismo».

Il valore del biglietto diventa un acquisto da poter far nel territorio

Un’attenzione particolare è stata data alle Eccellenze artistiche di Padova, in partnership con alcune delle realtà liriche/vocali più importanti del territorio, e al commercio attraverso il coinvolgimento delle attività economiche aderenti anche sotto forma di voucher da riutilizzare per gli acquisti. «Ogni acquirente del biglietto di una serata del Festival Liricheggiando 2022 potrà riutilizzare parte del valore del biglietto di ingresso o dell’abbonamento per effettuare acquisti in uno degli esercizi commerciali convenzionati – aggiunge il Consigliere Incaricato al Commercio Enrico Romanato - Molte sono le adesioni già confermate dalla passata edizione e ancora altri possono aggiungersi contattando il numero 049-8733988. Quindi da una parte il costo del biglietto contribuirà ad arricchire l’offerta artistica della Stagione Lirica e dall’altra sarà un sostegno concreto ai negozi del territorio, in un’ottica di una ripresa di arte e commercio».

Un programma fresco e innovativo

Il dialogo con le Istituzioni pubbliche da una parte e la partnership con le realtà liriche principali di tutto il territorio dall’altra, sono due elementi fondamentali in cui l’associazione musicale I Musici Patavini ha riposto la massima attenzione per portare a Selvazzano blasonati interpreti come il tenore Maurizio Saltarin - premiato alla Carriera nel 2021 - e realizzare nel contempo anche un programma fresco ed innovativo per attirare anche le giovani generazioni.

Selvazzano, la città della lirica

«Dieci anni di Festival sono già passati dalla prima edizione e il fatto che Selvazzano abbia assunto il riconoscimento come “Città della Lirica” da parte di molti appassionati è la prova di un percorso che nel tempo ha visto crescere sempre più di livello questa manifestazione - rileva Matteo Mignolli presidente de I Musici Patavini - La nostra associazione è orgogliosa e riconoscente per la rinnovata fiducia concessa dalla Città di Selvazzano e vi aspetta per scoprire insieme tutte le novità di questa undicesima e indimenticabile edizione».

Domenica 30 ottobre

I fari dell’Auditorium San Michele illumineranno il palco con i cantanti della Compagnia Cora Raminzona nel concerto di inaugurazione previsto domenica 30 ottobre alle 21. Un viaggio tra le inquietudini dell’amore nell’Opera Lirica cantate e raccontate dai cantanti di Cora e in cui il pubblico sarà immerso nelle trame dei testi potendo vivere una serata da co-protagonista. La compagnia d’opera Cora Raminzona raccoglie cantanti lirici professionisti padovani, attivi sulla scena e con alle spalle importanti percorsi teatrali ed artistici.

Martedì 1 novembre

Martedì 1 novembre alle 21 salgono sul palco gli artisti di Amiderus con il Concerto per la Pace, in occasione della XV Tournée Internazionale di Giovani Talenti: artisti russi, armeni ed ucraini si esibiranno insieme mettendo in luce le pagine più belle dei molti compositori dei rispettivi paesi che si sono sempre spesi per diffondere un messaggio di pace attraverso la loro musica.

Sabato 5 novembre

L’AltoContraltoTrio sarà di scena sabato 5 novembre alle 21 presentando alcune pagine tra le più significative del repertorio vocale cameristico tra cui Brahms, Borodin, Loeffler, De Falla. La formazione è composta dal contralto Eugenia Zuin insieme a Giulio Baraldi alla viola e Cristiano Zanellato al pianoforte. Costituitosi nel 2014, l’AltoContraltoTrio nasce per la passione di esplorare un repertorio genericamente meno conosciuto rispetto a quello "lirico" ma caratterizzato da una grande raffinatezza timbrica e varietà stilistica.

Sabato 12 novembre

Per la prima volta nel Festival l’opera completa dell’’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti sarà rappresentata sabato 12 novembre alle 21 dai cantanti di Venetopera in collaborazione con l’associazione Mistral di Venezia in forma “all’Italiana”, molto in voga nei salotti di fine ottocento quando la parte orchestrale veniva affidata all’esecuzione del pianoforte. Questo tipo di rappresentazione consentirà di godere appieno del fascino di una storia semplice e romantica arricchita dalla paletta di colori ricreata da costumi di scena originali dell’epoca.

Sabato 19 novembre

Il grande tenore Maurizio Saltarin sarà protagonista sabato 19 novembre alle 21 con il Venice Opera Ensemble in un programma dal titolo In-Canto d’Opera: due secoli di capolavori vocali e strumentali con musiche di Bizet, Verdi, Puccini, Lehar. Maurizio Saltarin si è esibito nei teatri più prestigiosi al mondo, ottenendo unanimi consensi e tanti riconoscimenti per una carriera che vanta collaborazioni prestigiose tra cui quella con Luciano Pavarotti.

Sabato 26 novembre

Sabato 26 novembre alle 21 l’incontro tra la tradizione dell’Opera e l’innovazione del tango di Astor Piazzolla sarà il tema conduttore del concerto Opera y Tango. Accompagnati dall’Orquesta Opera Tango si esibiranno il soprano Sara Fanin, il baritono Askar Lashkin e il bandoneonista Mirko Satto. Grazie a una selezione delle migliori creazioni di Mozart, Verdi, Rossini e Piazzolla, sarà possibile immergersi in un mondo di voci e musica inaspettatamente armonioso e stimolante.

Dabato 3 dicembre

Il Gran finale sabato 3 dicembre alle 21 vedrà sul palco Stefania Miotto e il suo Padova Meravigliosa, un concerto-spettacolo ispirato e dedicato a Padova nell’ambito della proclamazione dei suoi affreschi del Trecento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Le celebri melodie di Tartini, Vivaldi, Pachelbel, Albinoni faranno da colonna sonora a questo meraviglioso viaggio attraverso la voce di Stefania Miotto e le parole dell’attrice Federica Santinello.

Biglietti

Ingresso unico: euro 7 (comprende voucher valore 3 euro)

Abbonamento nr. sei concerti: euro 35 (comprende voucher di 15 euro da spendere negli esercizi commerciali convenzionati)

Fuori abbonamento:

Concerto per la pace (1-nov): euro 7

Prevendite:

Bar Centrale, tel. 049-8303671 (SELVAZZANO, Via Roma nr. 37)

Gabbia Dischi, tel. 049-8751166 (PADOVA, Via Dante nr. 8)

Biglietti disponibili all’Auditorium San Michele (un’ora prima dell’inizio del concerto)

Info

I Musici Patavini: tel. 388-9507688

https://www.imusicipatavini.it/ - imusicipatavini@libero.it

Foto articolo da www.imusicipatavini.it/etn/abbonamento-liricheggiando/ e da comunicato stampa