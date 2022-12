Lorenzo Barone e i suoi incredibili viaggi, dai deserti alla Siberia in bicicletta

Cosa significa, oggi, esplorare? E' forse una delle domande cui potrà forse rispondere Lorenzo Barone, che sarà ospite di Eroica Caffè Padova il 13 dicembre, per raccontare i suoi emozionanti viaggi.

25 anni, più di 93.000 km percorsi in sella nelle terre più remote del pianeta, dai deserti africani ai meno 50° della Siberia: Lorenzo Barone, nonostante la giovane età, ha un bagaglio di storie e incontri che meriterebbe di trovare come narratore un moderno Jack London. Barone ha scelto la bici come mezzo perfetto per muoversi liberi, ma anche per conoscere, osservare e incontrare.

Quello con Lorenzo Barone è un incontro dedicato al racconto di storie di eccellenza che segue il filo della filosofia “Eroica”, il cui motto è “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”, durante il quale Barone racconterà non solo la sua ultima avventura, 20.733 km dal Sudafrica alla Mongolia, con foto e video inediti, ma anche tutte le esperienze vissute negli ultimi 7 anni, come la Siberia, il Pamir, la Lapponia e la Yakutia. Un vero e proprio percorso di vita, fatto di avventure decisamente fuori scala nelle zone più fredde o complicate del mondo: per le condizioni, le distanze, i tempi, le esperienze vissute e anche per il carattere di Barone, sempre alla ricerca di viaggi capaci di combinare natura, incontri, difficoltà tecniche e sfida personale. Esperienze totalizzanti, in grado di cambiare nel profondo chi le vive sulla propria pelle. Eroica Caffè si conferma essere un punto di riferimento culturale per il mondo della bicicletta e per tutti gli appassionati di viaggi e avventure.