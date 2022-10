A Lucca Comics protagonista il fumetto padovano

L’evento lucchese, nel corso dei suoi cinque decenni, la prima edizione risale al 1965, è diventato un appuntamento immancabile per gli appassionato di fumetti, videogame, cartoni animati e cultura pop. Il Lucca Comics è un fenomeno multimediale e intergenerazionale e non più di considerato di nicchia. In ogni edizione, infatti, il festival crea indotti da capogiro per il settore e attira pubblico non solo dall'Italia.

Lucca Comics & Games

La riapertura di Lucca Comics & Games a pieno servizio dopo due anni di lockdown, non poteva che riscuotere quindi grande successo, facendo riscontrare il tutto esaurito per ogni giorno della manifestazione, cominciata il 28 ottobre con termine il 2 novembre. Tra i grandi protagonisti che sono accorsi a questa edizione grande attenzione l'hanno registrata autori ed editori provenienti dalla città di Padova.

Becco Giallo

Tra le novità della florida scena del fumetto padovano presentate durante la prestigiosa kermesse segnaliamo la presenza della casa editrice BeccoGiallo, che tra i suoi titoli affermati tra graphic journalism e web comics ha proposto per la prima volta anche un gioco di ruolo, “Dura-Lande”, scritto da Marta Palvarini e illustrato dal padovano Officina Infernale (già autore di una interpretazione di Dylan Dog che ha fatto molto discutere i fan del personaggio).

Calia

Claudio Calia ha dato vita, insieme ai torinesi Claudio Marinaccio e Marco Corona, a una newsletter gratuita di fumetti, Smoking Cat (smokingcat.substack.com). Questo accadeva a febbraio ma è stato proprio a Lucca che la nuova etichetta editoriale di Poliniani Editore, Nevermind, ha proposto i primi tre numeri stampati in una elegante confezione brossurata. Il secondo è impreziosito dalla copertina di Zerocalcare, e tutti gli albi disponibili sono esauriti al quarto giorno della manifestazione.

Jungle Justice

Il duo padovano Lise & Talami invece ha presentato per la prima volta Jungle Justice, un libro a fumetti che tra robottoni giganti e colori sgargianti riesce a parlarci di cambiamento climatico, uscito per la casa editrice Coconino Press.