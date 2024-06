Ludwig Van: il ritorno! l’estate OPV scandita dall’integrale delle Sinfonie di Beethoven

Con il titolo Ludwig Van: il ritorno!, dal 20 giugno al 28 agosto 2024 la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la nuova rassegna estiva dedicata all’integrale delle Sinfonie di Beethoven. Sei appuntamenti che avranno luogo al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann di Padova, con repliche in alcune città della regione Veneto: Rovigo, Bassano del Grappa e in alcuni comuni della provincia di Padova (Bagnoli di Sopra, Abano Terme, Monselice e Cittadella) per un totale di 15 concerti: «L’Orchestra di Padova e del Veneto si conferma un punto di riferimento essenziale per l'animazione musicale del territorio Veneto - afferma Paolo Giaretta, Vicepresidente OPV - con una offerta differenziata capace di attrarre i diversi pubblici, mantenendo sempre un elevato standard di qualità artistica». Ludwig Van: il ritorno! rappresenta la nuova edizione dell’integrale sinfonica di Beethoven, già affrontata da OPV nel 2016.

Progettata dal direttore artistico e musicale OPV Marco Angius, la rassegna vede il sostegno della Fondazione Cariparo, il patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione del Festival Internazionale di Musica del Veneto.

Giovedì 20 e venerdì 21 e sabato 22 giugno

Ludwig Van: il ritorno! avrà inizio giovedì 20 giugno alle ore 21 al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann con la Seconda e la Settima Sinfonia dirette da Wolfram Christ, storica Prima Viola dei Berliner Philharmoniker e Viola Principale dell’Orchestra del Festival di Lucerna, nonché artista in residenza OPV 2023/24. Il concerto verrà replicato venerdì 21 giugno a Bagnoli di Sopra (PD), presso il parco di Villa Widmann Borletti, e sabato 22 giugno presso l’antica Pieve di S. Giustina (Duomo Vecchio) di Monselice (PD) in collaborazione con l’Associazione Liricamente.

Mercoledì 26 e giovedì 27 giugno

Mercoledì 26 giugno alle ore 21 al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann sarà la volta della Quarta e della Sesta Sinfonia, universalmente nota come “Pastorale” per la sua capacità di richiamare in musica i temi della natura. A salire sul podio OPV sarà Giampaolo Pretto, direttore d'orchestra attivo anche come flautista nel ruolo di Primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dal 1994, e direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di Torino dal 2016. Il concerto verrà replicato giovedì 27 giugno alle ore 21 presso il parco di Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme (PD).

Mercoledì 10 e giovedì 11 luglio

Mercoledì 10 luglio alle ore 21 il Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann accoglierà l’esecuzione dell’Ottava e della Terza Sinfonia, intitolata “Eroica” per la dedica a Napoleone, successivamente ritirata dallo stesso Beethoven per la delusione derivata dall’incoronazione a imperatore. OPV sarà diretta da Luigi Piovano, da oltre vent'anni Primo violoncello solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, mentre il concerto verrà replicato nella chiesa di San Bartolomeo di Rovigo il giorno successivo, giovedì 11 luglio sempre alle 21.

Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio

L’appuntamento di mercoledì 24 luglio alle ore 21 al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann non vedrà l’esecuzione di una Sinfonia di Beethoven, bensì del Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore” con solista Maurizio Baglini, tra i più apprezzati e originali pianisti italiani. Completerà il programma la Sinfonia n. 41 K 551 "Jupiter" di Wolfgang Amadeus Mozart con la direzione di Marco Angius. Il concerto è inserito nel programma del Festival Internazionale di Musica del Veneto e verrà replicato il giorno successivo, giovedì 25 luglio, all’Amiata Piano Festival di Cingiano (Grosseto).

Giovedì 1 agosto e la repplica di domenica 4 agosto

Giovedì 1 agosto alle ore 21.15 presso la Piazza Eremitani di Padova, Marco Angius dirigerà anche la monumentale Nona Sinfonia, ultimo capolavoro sinfonico di Beethoven, con il quale il compositore cambiò il corso della storia della musica dopo aver inserito per la prima volta un coro e quattro voci soliste ad intonare il celebre “Inno alla gioia”. Con OPV si uniranno il soprano Erika Grimaldi, il mezzosoprano Elmina Hasan, il tenore Pierluigi D’Aloia e il baritono Markus Werba, con la partecipazione del Coro Lirico Veneto diretto da Giuliano Fracasso. L’evento, che si inserisce nell’ambito del programma di Castello Festival 2024 e rappresenta una nuova produzione della Stagione lirica del Comune di Padova, verrà replicato domenica 4 agosto alle ore 21 al Teatro al Castello Tito Gobbi all’interno del programma di OperaEstate Festival Veneto 44, Bassano del Grappa (VI).

Mercoledì 28 e giovedì 29 agosto

Ludwig Van: il ritorno! volgerà a conclusione mercoledì 28 agosto alle ore 21 al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann con la Prima e la Quinta Sinfonia dirette da Alessandro Cadario, dal 2016 Direttore ospite principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Il concerto verrà replicato giovedì 29 agosto alle ore 21 al Teatro Sociale di Cittadella (PD).

Martedì 16 luglio

Nell’ambito del repertorio beethoveniano, martedì 16 luglio OPV terrà il concerto-anteprima al 42° Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, presso il quale sarà Orchestra in residenza fino al 19 luglio con il Workshop per giovani direttori d’orchestra dedicato all’approfondimento delle Sinfonie di Beethoven. Tenuto da Marco Angius, il Workshop culminerà con un concerto diretto dai migliori allievi presso il Duomo di Caorle (VE).

Biglietti

Intero euro 10, ridotto euro 8 (under 18, over 65, abbonati 58ª Stagione OPV, OPV Card, Amici OPV) disponibili in prevendita online su Vivaticket.com/it, punti vendita Vivaticket, e al botteghino allestito in loco il giorno del concerto a partire dalle ore 20.

L’incasso sarà devoluto in beneficenza ad Associazioni della Provincia di Padova e Rovigo (per i concerti svolti nelle province di Padova e Rovigo).

Abbonamenti

È prevista una formula di abbonamento che racchiude i sei concerti al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann al prezzo di euro 35.